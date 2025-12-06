Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

Ένα «μεγάλο ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου Αθηναίων, που έδωσαν μάχη για να διατηρήσουν την πόλη ασφαλή, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron, είπε ο Χάρης Δούκας.

Οι εργαζόμενοι, αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηνών, «παρέμειναν στο πεδίο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να περιοριστούν οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας Byron. Στην πρώτη γραμμή, με αφοσίωση και αδιάκοπη προσπάθεια, κράτησαν την πόλη όρθια».

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε πως «η πόλη άντεξε, παρά το ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης που έφτασε τα 77 χιλιοστά στο Γκάζι και παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων υδάτων καλύπτει μόλις το 20% των δρόμων».

«Όλες οι υπηρεσίες – Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες – παραμένουν επί ποδός για τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών».

«Εκεί όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και χώρος για να απορροφηθεί το νερό, τα φαινόμενα ήταν αισθητά ηπιότερα. Μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της ανάγκης να ενισχύουμε τις φυσικές λύσεις και το αστικό πράσινο», επισήμανε.

Καταγγελία για παραπλανητικά βίντεο

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Αθήνας κατήγγειλε πως «κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπλανητικά παλιά βίντεο που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική κατάσταση στην Αθήνα».

«Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές», επισήμανε και εξήγησε πως «ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το πότε ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα στους δρόμους όλων των δήμων στην Αττική».

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου μας που έδωσαν μάχη για την Αθήνα

Παρέμειναν στο πεδίο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να περιοριστούν οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας Byron. Στην πρώτη γραμμή, με αφοσίωση και αδιάκοπη προσπάθεια, κράτησαν την πόλη όρθια.

Η πόλη άντεξε, παρά το ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης που έφτασε τα 77 χιλιοστά στο Γκάζι και παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων υδάτων καλύπτει μόλις το 20% των δρόμων.

Όλες οι υπηρεσίες -Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες- παραμένουν επί ποδός για τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Εκεί όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και χώρος για να απορροφηθεί το νερό, τα φαινόμενα ήταν αισθητά ηπιότερα. Μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της ανάγκης να ενισχύουμε τις φυσικές λύσεις και το αστικό πράσινο.

Fake news

Κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπλανητικά παλιά βίντεο που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική κατάσταση στην Αθήνα. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές.

Και μία υπενθύμιση: ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το πότε ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα στους δρόμους όλων των δήμων στην Αττική».

Διαβάστε επίσης:

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

Θεσσαλονίκη: Στο Αμερικανικό Προξενείο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η ενθουσιώδης ανάρτησή της