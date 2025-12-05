Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τελικά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διάβασε ή δεν διάβασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα;
Η ερώτηση μπορεί να είναι κάπως ανέμπνευστη αλλά εφόσον θα τίθεται ξανά και ξανά καλό είναι το επιτελείο του να καταλήξει τέλος πάντων σε μία απάντηση.
Στη χθεσινή του εμφάνιση στο Greek Economic Summit ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι διάβασε αποσπάσματα. Σήμερα στο συνέδριο του Βήματος είπε ότι διαβάζει τακτικά την Ιθάκη του Καφάβη γιατί δεν παίρνει και τόσο χρόνο.
