Έμμεση απάντηση Μητσοτάκη σε Καραμανλή για το κράτος δικαίου

Έμμεση απάντηση στον Κώστα Καραμανλή και στην κριτική που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός είπε, συγκεκριμένα, ότι «ασκείται συχνά κριτική στην κυβέρνησή μας για τα θέματα του κράτους δικαίου. Και σε όσους το κάνουν, θα τους ζητήσω να ανατρέξουν στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, που τελικά είναι και ο μόνος αξιόπιστος, ευρωπαίος κριτής για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει».

Οι οποίες εκθέσεις όντως καταγράφουν πρόοδο, αλλά καταγράφουν και κενά και προβλήματα. Στα οποία και αναφέρονται όσοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, όπως και ο πρώην πρωθυπουργός. Για να τα λέμε όλα.

