search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 17:47

Άκυρο το «γαλάζιο» φαγοπότι στου Καραβίτη ελέω… Byron

04.12.2025 17:47
mitsotakis_vouleftes_new

Ακυρώνεται το τραπέζι στους «γαλάζιους» βουλευτές που είχε προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ με στόχο τον κατευνασμό των βουλευτών.

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση Κεφαλογιάννη για ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας

ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ: Σε υπαρξιακά διλήμματα μετά την προαναγγελία κόμματος από τον Τσίπρα – «Παγωμένες» αντιδράσεις από στελέχη

Καλπάκης: Διαφωνεί με το «τσουβάλιασμα» Τσίπρα ότι «όλοι φταίμε το ίδιο» – «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει γενναία βήματα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα παρά την κακοκαιρία – Νέοι αποκλεισμοί σε τελωνεία και δρόμους

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάλασε η μηχανή στο Intercity που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία και αναστάτωση για 400 επιβάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:04
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

1 / 3