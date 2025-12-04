Άκυρο το «γαλάζιο» φαγοπότι στου Καραβίτη ελέω… Byron

Ακυρώνεται το τραπέζι στους «γαλάζιους» βουλευτές που είχε προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ με στόχο τον κατευνασμό των βουλευτών.

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

