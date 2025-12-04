Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

Το αποψινό τραπέζι στον «Καραβίτη» μοιάζει με κλασική γαλάζια μάζωξη, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολιτικό crash test: προϋπολογισμός, αγροτικά μπλόκα, ακρίβεια και γκρίνια βουλευτών, όλα σερβιρισμένα στο ίδιο τραπέζι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει μόνο να «σφίξει χέρια» αλλά και να ακούσει τους βουλευτές του που γυρίζουν στις περιφέρειες τις τελευταίες μέρες και ακούν πράγματα που δεν γράφονται σε non paper: αγρότες έξαλλοι με τις καθυστερήσεις πληρωμών, αποζημιώσεις από θεομηνίες που σέρνονται, ΕΛΓΑ που μπήκε στους λογαριασμούς μόλις μπήκε η προκαταβολή της ενίσχυσης, καταγγελίες ότι δεν ελήφθησαν έγκαιρα μέτρα για την ευλογιά.

Η σύνθεση του τραπεζιού

Στο πλευρό του πρωθυπουργού εκτός απροόπτου θα καθίσουν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο στενός συνεργάτης του για τα κομματικά Θανάσης Νέζης.

Στο τραπέζι θα βρεθούν και βαριά χαρτιά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας και ο εισηγητής της ΝΔ στον προϋπολογισμό Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μαζί τους, από πιο αστικές και μικτές περιοχές, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιώργος Βλάχος, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Μιχάλης Λιβανός, ο Στράτος Σιμόπουλος – που μάλιστα ζήτησε δημόσια πιο δυναμική παρέμβαση στα μπλόκα – και ο Θεόδωρος Καράογλου από τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα είναι καθαρό: η κυβέρνηση ξέρει ότι η γκρίνια υπάρχει και δεν κρύβεται κάτω από το τραπεζομάντηλο. Στο ίδιο τραπέζι θα κάθονται και δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Μαζί τους, μια ολόκληρη «φουρνιά» βουλευτών από σκληρά αγροτικές περιοχές: ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γιώργος Κοτρωνιάς από τη Φθιώτιδα, ο Γιώργος Κωτσός και η Ασημίνα Σκόνδρα από την Καρδίτσα, ο Θανάσης Λιούτας από τα Τρίκαλα, η Διονυσία Αυγερινοπούλου από την Ηλεία, ο Χρήστος Μπουκώρος από τη Μαγνησία, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από την Κοζάνη, ο Φώντας Μπαραλιάκος από την Πιερία, ο Γιάννης Πασχαλίδης από την Καβάλα, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης από τις Σέρρες, ο Νεοκλής Κρητικός από τη Λακωνία.

Αυτοί είναι που κουβαλάνε την πραγματική πίεση: τα μπλόκα που στήνονται και ενισχύονται, την ακρίβεια που χτυπάει παντού, τις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν και τις επιπτώσεις από αναδιαρθρώσεις όπως στα ΕΛΤΑ και απαιτούν καθαρές απαντήσεις. Οι γκρίνιες τους δεν είναι «δημοσιοσχετίστικες», είναι πολιτικές – και σε κάποιες περιπτώσεις ακουμπάνε και την προσωπική φιλοδοξία, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι κοιτούν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απέναντι σε αυτό, ο Μητσοτάκης έρχεται με συγκεκριμένη γραμμή: κατανόηση για τη δυσαρέσκεια, επίσπευση πληρωμών με 1,2 δισ. εντός Δεκεμβρίου, συνολικά 3,7 δισ. προς τους αγρότες το 2025 έναντι 3,1 δισ. το 2024 και παράθυρο παράτασης στο φθηνό αγροτικό ρεύμα για το 2026. «Ναι» στον διάλογο, «όχι» στους κλειστούς δρόμους: αυτό είναι το πλαίσιο που θα ζητήσει να στηρίξουν οι παρόντες βουλευτές, όχι μόνο επικοινωνιακά αλλά και μέσα στις περιφέρειές τους.

Το αποψινό τραπέζι, τελικά, είναι κάτι παραπάνω από μια μάζωξη των «33». Είναι stress test για το αν η γκρίνια των γαλάζιων μπορεί να μετατραπεί σε οργανωμένη πίεση που βελτιώνει πολιτικές – ή θα μείνει θόρυβος την ώρα που η αντιπολίτευση ψάχνει χώρο να ξαναμπεί στο κάδρο.

Διαβάστε επίσης:

Κυβέρνηση για Τσίπρα: Επιστρέφει στη «μαυρίλα», ακυρώνει τον προοδευτικό χώρο

Εξεταστική: Καταθέτει σήμερα ο «τυχερός» Χρήστος Μαγειρίας – Σύντροφος της «γαλάζιας» αγρότισσας με τη Ferrari

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορεύοντας με τα… λαχεία – Ο Μαγειρίας με τη ferrari καταθέτει σήμερα και εξηγεί την… τύχη του