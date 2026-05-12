ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:01
Μητσοτάκης με Αννίτα Δημητρίου: Αποδείξαμε ότι μπορούμε ως Ευρώπη να αντιμετωπίζουμε ζητήματα κυριαρχίας

Στην άμεση αντίδραση της Ελλάδας, όταν drones της Χεζμπολάχ απείλησαν τη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που έχει η «ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, όπου αμφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών, με τρόπο πιο αποτελεσματικό απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Από την πλευρά της η Α. Δημητρίου είπε ότι «χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα, με έναν ηγετικό ρόλο, και αυτό οφείλεται βεβαίως και σε εσάς προσωπικά. Το λέω, το εννοώ και θα το λέω: είναι πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή την περήφανη πορεία να την κρατήσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο μεταφέρω σήμερα».

