Eurojackpot: Απόψε στις 21:15 η κλήρωση για τα 87 εκατ. ευρώ – Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn

Το ποσό των 87 εκατ. ευρώ διεκδικούν οι παίκτες του Eurojackpot στην κλήρωση της Τρίτης, μετά από 9 συνεχόμενα τζακ ποτ. Η κατάθεση δελτίων για το μεγάλο έπαθλο που μοιράζει το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn.

«Το Eurojackpot έχει αποκτήσει το δικό του κοινό και στην Ελλάδα και βρίσκεται σταθερά στις επιλογές των πελατών του καταστήματος μας.

Τα έπαθλα που μοιράζει το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία είναι αστρονομικά, αλλά και στις μικρότερες κατηγορίες παραμένουν πολύ μεγάλα. Το ενδιαφέρον των παικτών αυξάνεται συνεχώς», αναφέρει η Αθανασία Κωνσταντάκη, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα 87 εκατ. ευρώ της αποψινής κλήρωσης, μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι τις 19:00, τόσο στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων Allwyn, όσο και μέσω της εφαρμογής Allwyn Store App», συμπληρώνει.

Δυνατότητα συμμετοχής και με ομαδικά δελτία

Στο δελτίο του Eurojackpot υπάρχουν 6 στήλες συνολικά, με κάθε στήλη να περιλαμβάνει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Οι παίκτες επιλέγουν τουλάχιστον 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο, από το 1 έως το 50, και τουλάχιστον 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, από το 1 έως το 12.

Αθανασία Κωνσταντάκη, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου 26

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συνεχόμενων κληρώσεων και συμμετοχής σε ομαδικό δελτίο. «Τα ομαδικά δελτία είναι πολύ διαδομένα στο Eurojackpot, καθώς οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στις κληρώσεις με περισσότερα επιλεγμένα νούμερα στο δελτίο τους, χωρίς να εκτινάσσεται το κόστος συμμετοχής. Αρκετοί από τους πελάτες μας τα προτιμούν, ειδικά σε μεγάλα έπαθλα όπως το σημερινό», τονίζει η κα Κωνσταντάκη.

