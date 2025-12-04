Υπόθεση υποκλοπών: Στη Βουλή η επίμαχη κατάθεση στη δίκη του Predator

Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συζητήθηκε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το διάβημα του προέδρου της Νέας Αριστέρας, Αλέξη Χαρίτση, προς τον πρόεδρο του σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, σχετικά με τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α. Χαρίτσης είχε ζητήσει τη σύγκληση της Επιτροπής προκειμένου να κληθεί ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στη δίκη για το Predator ότι κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν είπε την αλήθεια, καθώς του «είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις» από βουλευτές της ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρόταση για την κλήση του κ. Τρίμπαλη στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

