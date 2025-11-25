search
25.11.2025 15:30

Νέα Αριστερά: Διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών

25.11.2025 15:30
haritsis

Διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, κατέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά τα «τέρατα» που αποκαλύπτονται στη δίκη για το Predator.

Μετά τη συνάντησή του με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε ότι «συναντήθηκα σήμερα, όπως είχα προαναγγείλει, με τον Πρόεδρο της Βουλής, μετά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για τις υποκλοπές, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι η κατάθεσή του στην τότε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ήταν στημένη. Με ερωτήσεις και απαντήσεις που του είχαν δοθεί από πριν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και επισήμανα στον Πρόεδρο ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη η οποία απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία του κοινοβουλευτισμού. Και θα πρέπει, όπως προβλέπει και ο Κανονισμός της Βουλής, ο συγκεκριμένος μάρτυρας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει εξηγήσεις».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «θα έρθω σε επικοινωνία για αυτό και με τους αρχηγούς των κομμάτων της δημοκρατικής προοδευτικής αντιπολίτευσης ώστε να έρθουμε σε μια συνεννόηση για αυτό το μείζον θεσμικό ζήτημα. Είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε, να προστατεύσουμε τα αντίβαρα, τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία, απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάλυσης κάθε έννοιας θεσμικής ομαλότητας».

