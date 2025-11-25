Kαμμένος για βιβλίο Τσίπρα: Και λίγα λέει για τους υπουργούς, αλλά αυτός τους είχε επιλέξει

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος μίλησε εφ’όλης της ύλης, στα Παραπολιτικά 90,1 στον απόηχο της έκδοσης του βιβλίου «Ιθάκη» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Καμμένος δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ολόκληρο, λέγοντας πως έχει προλάβει να διαβάσει το μισό.

Ο Καμμένος επιβεβαίωσε την αναφορά για το ταξίδι από την Ικαρία, προκειμένου να συναντήσει τον Τσίπρα άμεσα στο Σούνιο, με στόχο τη συμφωνία που είχε κλείσει με παρέμβαση Ομπάμα και Ολάντ.

Στη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αναφέρθηκε πως πρέπει να υπάρξει νέα λαϊκή εντολή και να διενεργηθούν εκλογές τον Σεπτέμβριο, με τον Αλέξη Τσίπρα να του προτείνει να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεχόταν πίεση από τους ΑΝΕΛ.

Ωστόσο, ο Πάνος Καμμένος το απέρριψε, λέγοντας πως οι ΑΝΕΛ θα μπουν στη Βουλή και θα κυβερνούσαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια κουβέντα που έγινε για την ημερομηνία των εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρει πως η αρχική πρόταση ήταν να γίνουν στις 13 Σεπτέμβρη, με τον ίδιο να λέει «όχι», γιατί είναι «προληπτικός».

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τον Πάνο Καμμένο, ξεκαθαρίζει ότι δεν συμφώνησαν οι ΑΝΕΛ στις Πρέσπες, αναφέροντας ότι χαίρεται που ο πρώην πρωθυπουργός το αναγνώρισε.

«Εγώ έφυγα από την πολιτική και την κυβέρνηση, ασχέτως αν κάποιοι βουλευτές μου το ακολούθησαν».

Σε σχέση με το ραντεβού στην Κουμονδούρου, την επομένη των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 κλείστηκε αρχικά στη 1 το μεσημέρι, αλλά τελικά έγινε νωρίτερα, στις 10 το πρωί.

Ο Τσίπρας, κατά τον Καμμένο, περίμενε ότι θα βάλει όρους, με τον ίδιο να μην το κάνει, σημειώνοντας την ανάγκη τήρησης της προγραμματικής συμφωνίας και αναφέροντας πως επέμενε για το υπουργείο Άμυνας, γιατί το στράτευμα «κινδύνευε» από τη Χρυσή Αυγή και θα υπήρχε «σοβαρό θέμα με την Τουρκία».

Κατά τον Πάνο Καμμένο, δεν υπήρχε προοπτική συγκυβέρνησης με τον Σταύρο Θεοδωράκη, καθώς ήταν ο «πλέον μνημονιακός», προσθέτοντας πως υπήρξε επαφή με όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς για την επικύρωση της συμφωνίας.

«Η Γερμανία εκβίαζε τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες».

«Η στροφή της χώρας προς τις ΗΠΑ άρχισε από τότε», ανέφερε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας για την περίοδο Σόιμπλε.

Αναφέρθηκε και στη συζήτηση με την Bικτώρια Νούλαντ, λέγοντας πως ζητείται η προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην αναφορά Τσίπρα πως το Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε «ο καθένας ό,τι ήθελε», ο Πάνος Καμμένος αναφέρει ότι «και λίγα είπε», σημειώνοντας πως δεν είχαν αντιληφθεί όλοι την κατάσταση, έχοντας εκλεγεί «επαναστατικώ δικαίω» συμπληρώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος του επέλεξε.

Ανέφερε, δε, πως ο κ. Ήσυχος (τότε αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας) ήθελε να ονομάσει στρατόπεδο «Άρης Βελουχιώτης» και να πήγαινε βόλτα με τον Μαδούρο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την ατάκα στον Αλέξη Τσίπρα περί «Άρη Βελουχιώτη» και «Ναπολέοντα Ζέρβα», σημειώνοντας πως το κλίμα ήταν πολεμικό, με τις πλατείες και την παρουσία της Χρυσής Αυγής, που στηριζόταν στο να υπάρξει αίμα.

Η παραμονή της Ελλάδας στον δυτικό κόσμο είναι κάτι εθνικό, όχι αριστερό ή δεξιό, σημείωσε ο Πάνος Καμμένος.

Μιλώντας για πιθανό κόμμα Τσίπρα και πιθανή συμμετοχή του σε αυτό, τόνισε πως η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κέντρο, σε πυλώνα σταθερότητας μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ-Αιγύπτου.

Με την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ

Το δίλημμα θα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε στο Ουκρανικό: Θα παραμείνουμε στη διαλυμένη Ευρώπη, που δεν τη λαμβάνει κανείς υπ’ όψιν ή στο άρμα των ΗΠΑ και της Μεσογείου;».

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουν όλοι οι παλιοί πίσω. Το ερώτημα είναι ποια μέρη θα λαμβάνουν την απόφαση να μην ακολουθούν το διευθυντήριο των Βρυξελλών.

Σημείωσε πως και στη ΝΔ υπάρχουν «ευρωπαϊστές» και «ατλαντιστές», επαινώντας τους δεύτερους και αναφερόμενος σε υπουργούς όπως τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Νίκο Δένδια, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ για τον Κωστή Χατζηδάκη, σημείωσε πως δέχεται «εντολές» από τις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο Πάνος Καμμένος σημείωσε ότι οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν σε δεύτερες εκλογές.

Εξαπέλυσε «πυρά» για το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως το «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» δεν υπάρχει, αναφέροντας πως δημιουργείται χώρος για κάτι καινούριο στον χώρο της Αριστεράς, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για τον Τσίπρα, δε, σημείωσε πως έχει έντιμη σχέση, κάνοντας λόγο για επιλογές που συνεχίζονται από τότε, όπως τη στροφή στις ΗΠΑ, τη συμμαχία με το Ισραήλ κ.α., δηλώνοντας πως δεν υπήρξε άλλη διαφωνία, πλην των Πρεσπών.

Στην κατηγορία Κασσελάκη πως ο Τσίπρας είναι «ομοφοβικός», ανέφερε πως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ο Πάνος Καμμένος σημείωσε πως άσκησε βέτο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Αλέξης Τσίπρας πλέον αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους ηγέτες, σημείωσε ο κ. Καμμένος.

Τεράστια λάθη στο Μάτι

Σε σχέση με την απάντηση του Τσίπρα για το Μάτι, ο Πάνος Καμμένος ανέφερε πως έγιναν τεράστια λάθη.

«Ήμουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων με τον κ. Αποστολάκη, τον στρατηγό Φλώρο και παρακαλούσαμε να διαθέσουμε δυνάμεις για το Μάτι, αλλά δεν μας απελευθέρωνε η Πολιτική Προστασία», αναφέροντας πως δεν είχε υπάρξει πληροφόρηση.

Ως προς το αν υπήρχε γνώση, είπε πως υπήρχε πληροφορία από το απόγευμα για νεκρούς, αλλά έφτασε αργά τη νύχτα η πληροφορία στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας

Βεντέτα με τον Σαμαρά

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στους ΑΝΕΛ, λέγοντας πως βρίσκονται σε «αγρανάπαυση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το κόμμα του, αν δραστηριοποιηθεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Ανέφερε πως τον γνωρίζει από την ΟΝΝΕΔ το 1982, προσθέτοντας πως έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993 και πως δεν έκανε το ίδιο για την μνημονιακή κυβέρνηση Παπανδρέου το 2009.

«Ο σκοπός του είναι να δημιουργήσει έναν χώρο, για να εκβιάσει την πλειοψηφία και να πάρει αυτό που θέλει», προσθέτοντας πως «είναι ικανός να πάει με τους πάντες», όπως και με το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κόσμος δεν πρόκειται να πέσει ξανά θύμα του Αντώνη Σαμαρά», πρόσθεσε.

