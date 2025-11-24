«Παραμυθάς, προδότης, αυτοαναφορικός» : Η «Ιθάκη» του Τσίπρα προκαλεί τριγμούς στην πολιτική ζωή της χώρας

Τρανταγμούς στο πολιτικό σύστημα προκάλεσε η επίσημη κυκλοφορία της βιογραφίας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη». Πολιτικοί αντίπαλοι και άλλοτε σύντροφοι κατηγορούν τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί rebranding, παρουσιάζοντας ανακρίβειες και μυθεύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αποκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό μαθητευόμενο μάγο και τον εγκάλεσε για αλαζονεία.

Μαρινάκης: Η εκπαίδευση του μαθητευόμενου μάγου μας κόστισε 120 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «αν ο κ. Τσίπρας ήταν ακόμη ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα τον Καρλ Μαρξ, που είπε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα», αλλά, όπως τόνισε «δεν πρόκειται για αστείο».

Όπως είπε, οι πολίτες που βίωσαν τις συνέπειες των «30 νέων φόρων» δεν έχουν καμία διάθεση για χιούμορ, ενώ υπενθύμισε τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι, σημειώνοντας πως «οι συγγενείς των θυμάτων δεν γελάνε καθόλου».

«Εγώ είδα μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, ούτε μία ”συγγνώμη” μέσα σε 750 σελίδες. Όταν ρίχνεις το πλοίο στα βράχια και είσαι ο καπετάνιος, δεν είναι τόσο έντιμο να το χρεώνεις στο πλήρωμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εντάξει, δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχησε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ», συμπλήρωσε.

Γεωργιάδης: Πουλάει παραμύθια

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρατήρησε με δηκτικό ύφος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί τους πρώην συνεργάτες του άχρηστους. «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα 3/4 όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;».

Μπακογιάννη: Το κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό που έχει δει η Ελλάδα

Ο πρώην διευθυντής του πολιτικού γραφείου της Φώφης Γεννήματα, Μανώλης Όθωνας διέψευσε ότι Αλέξης Τσίπρας της πρότεινε στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής.

Όθωνας: Αναρωτιέμαι τι σόι rebranding είναι αυτό που βάζει λόγια στο στόμα ανθρώπου που δεν μπορεί να απαντήσει

Ο Μανώλης Όθωνας υποστηρίζει ότι ήταν παρών όταν έγινε το τηλεφώνημα. «Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση προοδευτικής κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο “όχι” θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν “πρόσχημα”, αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστόρημα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο».

Καμμένος: Το κλειδί είναι το τηλεφώνημα του Ομπάμα

Πιο αποστασιοποιημένος εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας πως «το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…..».

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρεται στο τηλεφώνημα του Μπάρακ Ομπάμα στον Αλέξη Τσίπρα μετά το δημοψήφισμα, κατά το οποίο τον ενημέρωσε πως ένα μπλοκ έχει συσπειρωθεί εναντίον του και της Ελλάδας. Το μπλοκ αυτό αποτελούταν από τον Σόιμπλε, τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε και άλλους σκληροπυρηνικούς που πίεζαν την Μέρκελ να δείξει την πόρτα της εξόδου από το ευρώ στην Ελλάδα.

Κωνσταντοπούλου: Ο προδότης Τσίπρας καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραδέχθηκε ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο αλλά εξέφρασε την ικανοποίηση της που πρώην πρωθυπουργούς αναγνωρίζει ότι τη δυσκόλεψε. «Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», είπε και πως θα επανέλθει προκειμένου να δώσει νέες απαντήσεις.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της ανέφερε ακόμη, πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός καταλογίζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία» «συστηματική συγκρουσιακή και παρελκυστική τακτική», υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες».

«Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί», αναφέρει στο βιβλίο του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συμπληρώνει πως αντί να παραιτηθεί από το αξίωμα, «επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις». Σχολιάζει ακόμη πως «δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

Κασσελάκης: Τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από του Αλέξη

Ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλεσε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο, που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του. Τα «έβαλε», ακόμα με τα αγγλικά της Μπέττυς Μπαζιάνα όσον αφορά το ενσταντανέ, που περιλαμβάνεται στο βιβλίο, με τον Τάιλερ να ζητά συμβουλές από την Μπαζιάνα για το πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο Μαξίμου.

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο. Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

Πρώτον: Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε “τσουνάμι Κασσελάκη” στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, απέτυχε. Τη δεύτερη, στο “μπουζουξίδικο”, τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια!

Δεύτερον: Στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα “βασικά”. Ευτυχώς! Αν είχα μάθει τα βασικά τους, θα ήμουν και εγώ σαν και αυτούς: Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

Τρίτον: Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”. Μάλιστα! Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά, με δικά μου έξοδα, να τον υπερασπιστώ. Όταν τα “δαχτυλίδια” του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουν μέσα στον κόσμο, βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς Αλέξη, συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”.

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αυτό, όμως, δε με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε, αν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές.

Πολάκης: Ο εξαφανισμένος Σταθάκης και η ανάρτηση για δικαστές- δημοσιογράφους-τραπεζίτες

Ο Παύλος Πολάκης διαψεύδει ότι ασκούσε πίεση στον Αλέξη Τσίπρα να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων με πρόσωπα φιλικά προς εκείνον, ώστε να μην εκλεγεί ο Γιώργος Σταθάκης. Αντίθετα υποστηρίζει ότι ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη. Αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να τον «κόψει» από το ψηφοδέλτιο.

«Περί «εκβιασμών» που δήθεν έκανα:

«Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ, χωρίς καμία διατύπωση διαγώνιας από κανένα μέλος της Πολιτικής γραμματείας στη συνεδρίαση της στις 18 Φεβρουάριου του 2023 μαζί με υποψηφιότητες πολλών νομών της χωρας.

Στη φωτο 1-2 φαίνονται φωτογραφείς της εισήγησης που ηθμέ στην Πολιτική γραμματεία σε κείνη τη συνεδρίαση και μάλιστα φαίνεται η ώρα και η μέρα της φωτογραφίας .

Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προηλθε απο το Γιωργο Σταθακη ο οποιος με τη λήξη της συνεδριασης πηρε τον Αλέξη τηλεφωνο και του ειπε να μην μπει ο Χαιρετακης υποψηφιος γιατι επειδη θα τον στηριζα εγω μπορει να εβγαινε βουλευτης και δεν θα εβγαινε αυτος !!!!!!!

Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικό και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχαλη του Χαιρετάκη ως υποψήφιου και γι αυτο αντέδρασα με τον τρόπο που φανίζεται στη φωτογραφία 3 .

Θώρησα στοιχειώδη υποχρέωση μου να το κάνω αυτό ,σε έναν άνθρωπο που μπήκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά το 2019 (μετα την ήττα των Ευρωεκλογων )και βοήθησε ουσιαστικά να κρατήσουμε την πρώτη θέση τότε στο νομό, φέρνοντας πολλούς καινούργιους ψηφους (φωτο 4) Ήταν τεράστια προσβολή το να μην συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο λόγω της απαίτησης του ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ για 4 χρονια Σταθακη και απο τα Χανια και γενικως απο την αντιπολίτευση!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΓ. Επειδη μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδος μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουάριου ,αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουάριου 2023 για το βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων -τραπεζιτών που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια!Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά .(Στις φωτο 5 και 6 τα αποσπάσματα για το θέμα του «εκβιασμού» από το βιβλίο του Αλεξη Τσιπρα».

Κουτσούμπας: Ο Τσίπρας με όρους πολιτικού κουτσομπολιού επιχειρεί να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια του χαιρετισμού του το βράδυ της Δευτέρας στην παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη «Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος» από τις εκδόσεις «Ειρήνη, στο οποίο η συγγραφέας καταγράφει τη ζωή του Νίκου Βαβούδη, πραγματοποίησε μια αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας τα εξής:

«Δυστυχώς, σήμερα μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση βιβλία πολιτικών, όπως είναι και το βιβλίο του κ. Τσίπρα, που με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού, επιχειρεί, όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα, έτσι ώστε το τελευταίο να τον ξαναεμπιστευτεί στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που γίνονται.

Δεν θα είχε καμία μεγάλη σημασία να ασχοληθούμε με τα όσα γράφει, αν δεν υπήρχαν στο βιβλίο του αναφορές για τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ απέναντί του, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο κ. Τσίπρας υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια το σύστημα και μάλιστα σε μια δύσκολη γι αυτό περίοδο, όπως ήταν αυτή της κρίσης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού μπορεί δήθεν να ανακουφίσει τον λαό.

Φανταστείτε τότε το ΚΚΕ να είχε δώσει στήριξη σε αυτόν τον τραγέλαφο που περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου του κ. Τσίπρα, όλον αυτόν τον ορυμαγδό της κοροϊδίας που τελικά απογοήτευσε λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις και που σήμερα ο Τσίπρας προσπαθεί να το φορτώσει σε κάποιους συνεργάτες του για να βγει λάδι ο ίδιος.

Το ΚΚΕ καθημερινά επιτελεί το έργο του, αναλαμβάνοντας τη σοβαρή πολιτική ευθύνη της ενημέρωσης, της οργάνωσης και κινητοποίησης του ελληνικού λαού απέναντι σε κάθε είδους αστική κυβέρνηση που υπηρετεί την καπιταλιστική εξουσία, γιατί το κρίσιμο σήμερα είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος, να παλέψουμε για τη νέα κοινωνία της ευημερίας, της ειρήνης, της προόδου, τον σοσιαλισμό».

Θεοδωράκης για την «Ιθάκη»: «Το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα» – Τι ανέφερε για το περιστατικό στα σκαλιά της Κουμουνδούρου

Το δικό του σχόλιο για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το παρασκήνιο των κρίσιμων ωρών μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Ο τότε επικεφαλής του «Ποταμιού» μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και αμφισβήτησε σειρά γεγονότων όπως τα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, τονίζοντας ότι «το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρθηκε και στο περιστατικό στα σκαλιά της Κουμουνδούρου, όπου, σύμφωνα με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης φέρεται να είπε στον Σταύρο Θεοδωράκη ότι «τον πρόλαβε άλλος».

«Δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση», σημείωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς την εν λόγω επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε μέχρι τον 4ο-5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν “μεθυσμένοι” από τη νίκη. Μου είπαν: “Θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης σημείωσε ακόμη ότι, παρά το γεγονός πως ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, το ραντεβού του «μετατέθηκε εσκεμμένα» για μιάμιση ώρα από τη γραμματεία του τότε πρωθυπουργού. «Έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο», σχολίασε.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι· το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα», συνέχισε ο ίδιος, αναφερόμενος στο πώς περιγράφονται τα προαναφερθέντα γεγονότα στην «Ιθάκη», ενώ υπογράμμισε ότι το «Ποτάμι» δεν θα συμμετείχε υπό καμία συνθήκη σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.

«Για να γίνει ένας γάμος, πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να μπει σε κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Θεοδωράκης.

«Όταν μπήκα στο γραφείο του, μου είπε ότι έχει ήδη συμφωνήσει κυβέρνηση με τον Καμμένο. Του απάντησα ότι εγώ δεν συμπράττω μαζί του», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παππάς: Απεφάνθη ο λαός, πρώτευσα στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια

Για όσα αναφέρονται για το πρόσωπό του, σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες και το Ειδικό Δικαστήριο, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ο Νίκος Παππάς.

Όπως ανέφερε με την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας, «έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, ήταν ιστορική υποχρέωση να καταγράψει αυτό που έζησε».

Σε σχέση με την κριτική που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας για το ότι δεν έκανε πίσω από την πρώτη γραμμή και τα ψηφοδέλτια μετά την καταδίκη του στο Ειδικό Δικαστήριο ο Νίκος Παππάς ανέφερε:

«Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια, πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, οπότε απεφάνθη ο λαός. Το 13-0 που πολλοί το χρησιμοποίησαν εναντίον μου αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης όταν το εκστόμισε μετά το έβαλε και στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι το είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρίια Αδειλίνη, οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

Σε σχέση με την επιθετικότητα που εξέπεμψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά των καναλαρχών στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας αναθεωρεί και λέει ότι «κάναμε λάθος», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Δεν είμαστε ίδιοι, και ως πρόσωπα, αυτοί που ήμασταν το 2015, κι εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος, πήρα αποφάσεις με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κεντρικές επιλογές που δικαιώθηκαν από την Ιστορία. Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που αν δεν είχε γίνει διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. Αν δεν είχε μπει ο Ιβάν Σαββίδης σ’ εκείνο το κτίριο εκείνο το βράδυ για να βάλει πολλά λεφτά ο τηλεοπτικός σταθμός Open δε θα υπήρχε. Θα ήμασταν με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Είναι 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες. 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η ΝΔ τις εκλογές. Στο 90% εφαρμόζει τον νόμο μας η ΝΔ».

Περαιτέρω για το θέμα της επιθετικότητας σχολίασε «ναι, θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε τα πάντα για να μη διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα (σ.σ. στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας με τους «έγκλειστους» καναλάρχες). Δε χρειαζότανε. Δε θα άλλαζε κάτι».

Σκουρλέτης: Δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή

Κριτική στο βιβλίο του Τσίπρα άσκησε και ο Πάνος Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του», αναφέρει ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

Κατρούγκαλος: Τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό το βιβλίο

Κληθείς να σχολιάσει το προεκλογικό του ολίσθημα σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και όσα αναφέρει η «Ιθάκη» σχετικά, ο Γιώργος Κατρούγκαλος (Action24), ανέφερε: «Δεν είχα πει για αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είχα υπερασπιστεί αυτό που θεωρώ ότι είναι σωστό, δηλαδή ότι οι εισφορές πρέπει να βασίζονται σε ένα αντικειμενικό σύστημα συνδεδεμένο με το εισόδημα και να μη διαλέγει κανείς, ό,τι θέλει».

Από εκεί και πέρα για το βιβλίο συνολικά σημειώνει ότι «είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό» αν και για το δικό του θέμα, ανέφερε ότι θα είναι πιο αναλυτικός σε συνέντευξή του που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκέμβρη.

Στο ερώτημα αν νιώθει δικαιωμένος από όσα αναφέρει το απόσπασμα του βιβλίου για τον ίδιο, απάντησε «δεν πίστεψα ποτέ πως ο Τσίπρας δεν είναι ένας τίμιος πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος».

Στην «Ιθάκη», σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για «απίστευτη ανοησία» Κατρούγκαλου, που προξένησε μεγάλη ζημιά, αλλά αναφέρει και πως «το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ όμως βυθίστηκε σε ελάχιστο χρόνο από την τορπίλη Κατρούγκαλου γιατί ήταν σαθρό και έμπαζε ήδη νερά».

Άρα, «είναι λάθος να μετατρέπουμε ένα πρόσωπο σε αποδιοπομπαίο τράγο. Είναι συνολική η ευθύνη».

Χαρίτσης: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η περιγραφή είναι ακριβής

Θέση σχετικά με την πρόταση Τσίπρα να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ το 2023, πήρε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Σχετικά με την πρόταση του Αλ. Τσίπρα το 2023 να είμαι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του, δεν πήρα ποτέ καμία απόφαση ελαφρά τη καρδία.

Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η περιγραφή είναι ακριβής.

Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε. Θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα», σχολίασε.

