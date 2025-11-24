Ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αντέδρασε στην αναφορά στο πρόσωπό του, στην «Ιθάκη» του Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις μόνο στον πολιτικό κόσμο. Ακόμη και ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αντέδρασε με αφορμή ότι στο βιβλίο «Ιθάκη» περιλαμβάνεται και το όνομά του, με αφορμή μία συνάντηση που είχε ο Τσίπρας με τον Στέφανο Κασσελάκη, στην οποία ο τελευταίος του γνωστοποίησε πως θέλει να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο βιβλίο ο Τσίπρας περιγράφει την αντίδραση της συζύγου του, περιγράφοντας έναν διάλογο που είχε με τον Τάιλερ ΜακΜπεθ, με τον τελευταίο να αντιδρά με μια ανάρτηση στο Instagram και να ζητάει να γίνει σεβαστή η επιθυμία του να μην χρησιμοποιηθεί το όνομά του για εμπορικούς λόγους.

«Αλέξη Τσίπρα: Σας παρακαλώ με σεβασμό να μην χρησιμοποιήσετε το όνομά μου για οποιουσδήποτε σκοπούς μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς» έγραψε.

