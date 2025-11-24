Η… συμπάθεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον Τσίπρα, η κληρονομιά στη Ντόρα και ο Σαμαράς

Μία από τις «εκπλήξεις» του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη» ήταν η αναφορά του στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Κυρίως προς το περιεχόμενό της καθώς ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας για τον πατέρα του νυν πρωθυπουργού, είπε πως υπήρχε μία… συμπάθεια, την οποία αιτιολόγησε στο βιβλίο του ο Τσίπρας ως ικανοποίηση του Κ. Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενοχλούνταν από την άνοδο του νέου τότε ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε στην ημέρα που έκανε στη Βουλή στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησής του, μετά την εκλογική νίκη του Ιανουαρίου του 2015.

«Εντύπωση μου έκανε πως είχε έρθει με το μπαστουνάκι του και πήρε θέση μπροστά, εκεί όπου κάθονται οι επίτιμοι προσκεκλημένοι, αντιδιαμετρικά των κυβερνητικών εδράνων. Άγνωστο γιατί, μου έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια. Εχω την υποψία πως αυτή η συμπάθεια πήγαζε και από το γεγονός πως “ταλαιπωρούσα” τον Αντώνη Σαμαρά», ανέφερε ο Τσίπρας, που πρόσθεσε και μια άλλη στιχομυθία τους σε μια συνάντηση σε αεροδρόμιο.

«Μιλούσαμε για πάνω από τρία τέταρτα. Ηταν, θυμάμαι, ζεστός ως άνθρωπος και ευχάριστος συνομιλητής. Χάρισμα που μάλλον κληροδότησε στην κόρη του Ντόρα», σχολίασε σε μια θετική κουβέντα και για την Μπακογιάννη.

Περίπου ένα μήνα μετά, υπήρξε και τρίτη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής.

«Καθίσαμε στις πρώτες θέσεις και κάποια στιγμή έγειρε προς το μέρος μου και μου ψιθύρισε: “Παιδί μου, καλά τα πας, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι καμιά Κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Υπουργό Οικονομικών. Χρειάζεσαι έναν κανονικό Υπουργό Οικονομικών”», περιγράφει στο βιβλίο του.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Μωραΐτης για βιβλίο Τσίπρα: Με ενδιαφέρει η οπτική του στα λάθη, όχι στα σωστά

Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη και οι πολιτικοί συσχετισμοί

Κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Βενιζέλου σε εκδήλωση εφημερίδας