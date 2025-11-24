Κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Βενιζέλου σε εκδήλωση εφημερίδας

Κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση θα είναι δύο ομιλητές που σε άλλες εποχές θα μπορούσαν να χαραχτηριστούν τελείως αταίριαστοι.

Πρόκειται για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η επετειακή εκδήλωση θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή, και θα γίνει με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας Δημοκρατία – εφημερίδας σφόδρα αντιπολιτευόμενης στην κυβέρνηση από τα δεξιά.

Η εφημερίδα Δημοκρατία συμπληρώνει στις 2 Δεκεμβρίου, 15 χρόνια από την έκδοσή της. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 και το 2011 έβγαλε και κυριακάτικο φύλλο.

