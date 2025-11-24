search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 09:48

Κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Βενιζέλου σε εκδήλωση εφημερίδας

24.11.2025 09:48
VENIZELOS_KARAMANLIS

Κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση θα είναι δύο ομιλητές που σε άλλες εποχές θα μπορούσαν να χαραχτηριστούν τελείως αταίριαστοι.

Πρόκειται για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η επετειακή εκδήλωση θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή, και θα γίνει με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας Δημοκρατία – εφημερίδας σφόδρα αντιπολιτευόμενης στην κυβέρνηση από τα δεξιά.

Η εφημερίδα Δημοκρατία συμπληρώνει στις 2 Δεκεμβρίου, 15 χρόνια από την έκδοσή της. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 και το 2011 έβγαλε και κυριακάτικο φύλλο.  

Διαβάστε επίσης

Νίκος Μωραΐτης για βιβλίο Τσίπρα: Με ενδιαφέρει η οπτική του στα λάθη, όχι στα σωστά

Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες, «τρέχει» η κυβέρνηση

Όχι  LNG στον Παγασητικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:42
adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

1 / 3