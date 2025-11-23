search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

τεύχος 2413
20/11/2025
Όχι LNG στον Παγασητικό

kouretas_new_123

Άρχισαν τα όργανα…

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος με την προοπτική εγκατάστασης σταθμού LNG στον Βόλο και, μάλιστα, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους για να εκφράσει την αντίθεσή του.

«Το θέμα της εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασητικό το έχουμε αναλύσει στο περιφερειακό συμβούλιο. Ο Παγασητικός δεν είναι θάλασσα για να γίνει τέτοια μονάδα. Θα γίνει καταστροφή του Παγασητικού και το έχουμε εξηγήσει. Αν η κυβέρνηση προχωρήσει θα γίνει πόλεμος και δεν κάνω αστεία ή λαϊκισμό», έγραψε στο Facebook ο Δ. Κουρέτας.

Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ οι βουλευτές Μαγνησίας της Ν.Δ. – Χρήστος Τριαντόπουλος, Ζέτα Μακρή και Χρήστος Μπουκώρος – συναντήθηκαν για το θέμα με τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και έθεσαν τον Παγασητικό Κόλπο ως «κόκκινη γραμμή», ενώ ο υφυπουργός δεν φάνηκε να δεσμεύεται για κάτι.

Μένει να φανεί αν ο «πόλεμος» για τον οποίο μιλά ο Δ. Κουρέτας θα κηρυχθεί ή θα παραμείνει στα λόγια.

