«Τα δάκρυα για τον Διαμαντή»: Φαρμακερή ατάκα Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου

Με μία φαρμακερή ατάκα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον τελευταίο αποχαιρετισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον σύντροφο της Διαμαντή Καραναστάση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ξανά στην παραίτηση του συντρόφου της από το βουλευτικό αξίωμα στην τοποθέτηση της για το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. «Παραιτήθηκε ο μέχρι χθες βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης. Είναι μια πράξη που ελάχιστοι έχουν κάνει. Ένας άνθρωπος λέει ότι είναι τέτοια η βρωμιά του συστήματος που κυβερνά, που τα δικά μου όρια ανοχής ξεπεράστηκαν. Ένα ολόκληρο σύστημα πέφτει μονό, διπλό, προκειμένου να κανιβαλήσει αυτόν τον άνθρωπο», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει για την τοξικότητα, που έχει σκορπίσει το κόμμα του.

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως νόμιζε ότι του προτείνει κάποιο pilot για την ΕΡΤ. «Ακούσαμε μια ομιλία αφιερωμένη στον Διαμαντή. Τα “άπαντα του Διαμαντή” και προσπαθούμε να καταλάβουμε, γι’ αυτό και κοιταζόμαστε, σε τι και που τον έχουμε σπιλώσει και γιατί τέτοια ανάλυση. Ο άνθρωπος συμπαθέστατος είναι και καλός καλλιτέχνης είναι και δεν υπάρχει καμία διάθεση επίθεση, αλλά έτσι όπως σας άκουγα νόμιζα πως θα μου προτείνατε είτε για κάποια σαπουνόπερα με τίτλο “Τα δάκρυα για τον Διαμαντή”, είτε για κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση για τον ίδιο».

