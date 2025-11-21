search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.11.2025 10:23

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επίτιμη πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά – «Μαζί θα κάνουμε σπουδαία πράγματα» (photos)

«Πέρασα ένα υπέροχο απόγευμα χθες στον Πειραιά, όπου συναντήθηκα με φίλους από τον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο σε μια δεξίωση που διοργάνωσαν οι εξαιρετικοί συνεργάτες μας στο Propeller Club», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Νιώθω πραγματικά τιμή που ορίστηκα επίτιμη πρόεδρος! Μαζί θα κάνουμε σπουδαία πράγματα για να ενισχύσουμε τους ναυτιλιακούς δεσμούς και να βοηθήσουμε τις ναυτιλιακές κοινότητες των δύο χωρών μας» πρόσθεσε.

Το βράδυ της Πέμπτης η κ. Γκιλφόιλ συμμετείχε ακόμη σε δείπνο καλωσορίσματος με το διοικητικό συμβούλιο του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

«Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου ως πρέσβης είναι η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας. Ανυπομονώ να εξασφαλίσω συμφωνίες που θα φέρουν μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια στους λαούς της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών!» τόνισε σε άλλη ανάρτησή της.

