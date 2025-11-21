Διαμαντής Καραναστάσης: «Και πολύ κάθισα», λέει για την παραίτησή του από βουλευτής

Συνέχεια στο… σήριαλ της παραίτησής του έδωσε ο ο Διαμαντής Καραναστάσης, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του αλλά και τις συνεχείς αναρτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το πρόσωπό του.

Γράφοντας «και πολύ κάθισα» για την απόφασή του, ο Διαμαντής Καραναστάσης συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Facebook ότι «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες».

Αναλυτικά η νέα του ανάρτηση:

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του. Αυτές είναι οι ”μύγες”, που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη. Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες. Μένω με όλους μας. Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: ”και πολύ έκατσες Διαμαντή…”. Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα».

Το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Αυτό» ήταν το λιτό σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τελευταία χρονικά ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνέχεια να προχωρά και σε νέα δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής.

«Οι δηλώσεις μου που απαντούν σε όλους εκείνους που δήθεν αναρωτιούνται ποια είναι η βρομιά, που κατήγγειλε παραιτούμενος ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης με την πράξη του – και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν και για την πράξη του στην Πλεύση Ελευθερίας- κατέδειξε και ποια είναι αυτή είναι η βρομιά και πως υπάρχουν καθαροί άνθρωποι που δεν αντέχουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Η δική μας υποχρέωση είναι να δώσουμε την μάχη, ώστε να καθαρίσει αυτή η βρομιά», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook.

