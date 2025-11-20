Metron Analysis: Χειρότερα από πέρυσι ζουν οι μισοί Έλληνες – Μόλις το 23% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης

Ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής εκπέμπουν οι πολίτες, όπως κατέδειξε η δημοσκόπηση της Μetron Analysis για λογαριασμό του Mega. Παράλληλα, αξιολογούν αρνητικά τόσο το κυβερνητικό έργο όσο και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ενώ τοποθετούνται κα για την πιθανότητα δημιουργίας νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, το 71% των ερωτηθέντων απαντά πως αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα για την προσωπική επίδοση του πρωθυπουργού, με το 70% να δίνει την ίδια απάντηση. Από την άλλη πλευρά, το 23% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης και το 26% το έργο του πρωθυπουργού.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου ανά τομείς, οι χειρισμοί στα θέματα της Οικονομίας είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα πυρά (79% αρνητικές γνώμες), ακολουθούμενοι από εκείνους που αφορούν θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών (73% αρνητικές γνώμες), εκείνους για τα ζητήματα της καθημερινότητας (70% αρνητικές γνώμες) και τέλος τα γεωπολιτικά (49% αρνητικές γνώμες).

Οι περισσότεροι συγκριτικά πολίτες δηλώνουν στη δημοσκόπηση ότι η δική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αρκετοί υποστηρίζουν ότι είναι ίδια, και βελτίωση δηλώνει μόνο το 15%.

Η αποτύπωση του πιθανού κόμματος Τσίπρα

Παράλληλα, αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών και σχετικά με την προοπτική που συζητείται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο, δηλαδή της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, το 52% των ερωτηθέντων απαντά πως η ίδρυση ενός τέτοιου κόμματος θα λειτουργούσε αρνητικά για το πολιτικό μας σύστημα, ποσοστό που είναι ελαφρώς αυξημένο συγκριτικά με το 50% που είχε δώσει την ίδια απάντηση πριν από έναν μήνα. Αντίθετα, το 37% των πολιτών που απάντησαν στην ερώτηση, δήλωσαν πως βλέπουν θετικά τη συγκεκριμένη προοπτική.

Όσον αφορά τη στήριξη του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού, το 62% δηλώνει πως είναι απίθανο να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ από την άλλη πλευρά το 13% απαντά αρκετά πιθανό και το 10% πολύ πιθανό.

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο.

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα;

Όσον αφορά την επιθυμία για αλλαγή, συγκριτικά με τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, το 60% απαντά πως προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας απαντά πως επιθυμεί το 39%.

Πρόωρες εκλογές ή εξάντληση τετραετίας

Στο σχετικό ερώτημα που αφορά τη διενέργεια πρόωρων εκλογών ή την εξάντληση της τετραετίας από την κυβέρνηση, το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών είναι οριακό μεγαλύτερο, κατά μόλις μία μονάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,6% και ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και το ΚΚΕ με 5,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,3%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,8%, το ΚΚΕ 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,1%.

Πρωταθλήτρια η ακρίβεια στα προβλήματα

Ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει ότι κορυφαίο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια, και ακολουθείται από την οικονομία, που παραπέμπει στο ίδιο εύρος προβλημάτων, ενώ ψηλά παραμένει η κρίση θεσμών.

Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται με 35%, με δεύτερο τον Δημήτρη Κουτσούμπας με 33% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός με 30%. Ελαφρά αυξητικές τάσεις για τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο «Κανένας» παρεμένει η ισχυρότερη απάντηση με 34% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%.

