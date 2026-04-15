ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:31
15.04.2026 14:44

Eurovision 2026: Έπεσε στα προγνωστικά ο Akylas – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Πεσμένος εμφανίζεται στα προγνωστικά της φετινής Eurovision ο Akylas που πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το «Ferto».

Αν και ο 27χρονος τραγουδιστής κατάφερε να φτάσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της κατάταξης, στην πορεία έπεσε στην τέταρτη θέση και πλέον, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%. Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία, ενώ την τέταρτη θέση κατέχει, πλέον, η Αυστραλία, με το «Eclipse».

Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ και στην έβδομη η Σουηδία, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

«Buongiorno» κατά Οικονόμου για μίμηση Κωνσταντοπούλου – «Πιο απαράδεκτος από τη Λατινοπούλου» (Video)

Σία Κοσιώνη: «Σπανακόρυζο δεν θα έτρωγα την Κυριακή του Πάσχα, αν και μου αρέσει πολύ…» (video)

Φυλάκιση 2,5 ετών σε δημοσιογράφο στην Τουρκία για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών»

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

«ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» – Tριήμερος Κύκλος Masterclass Κεραμικής -Το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Oμάδα Κεραμέων Ίχνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Ευαγγελισμό με διάχυτο εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Υποβλήθηκε σε εμβολισμό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Photo/Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

