Eurovision 2026: Έπεσε στα προγνωστικά ο Akylas – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Πεσμένος εμφανίζεται στα προγνωστικά της φετινής Eurovision ο Akylas που πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το «Ferto».

Αν και ο 27χρονος τραγουδιστής κατάφερε να φτάσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της κατάταξης, στην πορεία έπεσε στην τέταρτη θέση και πλέον, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%. Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία, ενώ την τέταρτη θέση κατέχει, πλέον, η Αυστραλία, με το «Eclipse».

Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ και στην έβδομη η Σουηδία, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου.

