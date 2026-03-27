ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:44
Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τα στοιχηματικά δεδομένα να δίνουν μια ολοένα και πιο «καθαρή» εικόνα αναφορικά με τα φαβορί για τη νίκη.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akylas και το κομμάτι του «Ferto», από την πρώτη στιγμή φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα, κάτι που, μάλιστα, δεν άλλαξε ακόμα κι όταν κυκλοφόρησαν όλα τα κομμάτια των χωρών που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό.

Τη στιγμή, λοιπόν, που τα polls του Eurovisionworld λειτουργούν ως βασικός δείκτης δυναμικής, αποτυπώνοντας τόσο την απήχηση των τραγουδιών όσο και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται πριν από τη σκηνική τους παρουσία, η Ελλάδα και το «Ferto» καταγράφεται στην τέταρτη θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για τη Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, ισοβαθμώντας ουσιαστικά με την Αυστραλία, η οποία έχει επίσης το ίδιο ποσοστό, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 28% πιθανότητα νίκης.

Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία με 12%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων χωρών.

Μετά την Ελλάδα και την Αυστραλία, στην κατάταξη σκολουθούν η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Τη δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».

Σημειώνεται ότι η Φινλανδία, που αποτελεί μέχρι στιγμής φαβορί, εκπροσωπείται από το δίδυμο της Linda Lampenius, γνωστής διεθνώς ως Linda Brava, και του Pete Parkkonen, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της φινλανδικής pop–rock σκηνής.

Το τραγούδι τους, με τίτλο «Liekinheitin» κινείται σε δυναμική pop-rock κατεύθυνση και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό.

Το «Liekinheitin»

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη, με τη διοργάνωση να φιλοξενείται στο Wiener Stadthalle, έναν από τους μεγαλύτερους κλειστούς χώρους εκδηλώσεων της Ευρώπης.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Ακούστε όλα τα τραγούδια ΕΔΩ

