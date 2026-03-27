Ο Αλέξης Τσίπρας «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη (2/4) στον ΑΝΤ1

Το βράδυ (23.20) της ερχόμενης Πέμπτης ο Αλέξης Τσίπρας θα «ανοίξει» τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1.

Θα μιλήσει για τον νέο πολιτικό φορέα που οργανώνει και θα αποκαλύψει τα σχέδια του για την επόμενη ημέρα.

Η συζήτηση θα κατευθυνθεί στην ίδρυση του νέου κόμματος και στην ονομασία του και τους συνεργάτες και τα στελέχη με τα οποία επιθυμεί να πορευθεί στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.

Θα γίνει, στη διάρκεια της συνέντευξης, και ρετροσπεκτίβα.

Ο Τσίπρας θα αναφερθεί και στα λάθη του παρελθόντος για τους συνεργάτες τους και για την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

