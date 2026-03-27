Έρευνα Reuters: Οι νέοι γυρίζουν τώρα την πλάτη και στα ψηφιακά ΜΜΕ – Ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσης τους

Η νέα πρόκληση για τις ψηφιακές ειδήσεις, ακόμα και των καθιερωμένων εφημερίδων και άλλων παραδοσιακών δημοσιογραφικών εκδόσεων, είναι η διαπιστωμένη απομάκρυνση των νέων και η επιλογή τους να ενημερώνονται από τα σόσιαλ μίντια.

Μέχρι το 2015, οι νέοι είτε είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση και οι εφημερίδες ως πηγές ειδήσεων είτε, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ εξαρχής.

Η νέα ιστορία αφορά την απομάκρυνση από τους ιστότοπους ειδήσεων ως πηγή ενημέρωσης και την προσέλκυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μορφών «κατανεμημένης» πρόσβασης.

«Η νέα κατάσταση έχει αναδυθεί παράλληλα με κάπως αποκλίνοντα ενδιαφέροντα, προσδοκίες και ανάγκες όσον αφορά τη δημοσιογραφία – μια διαφορετική κατανόηση του τι είναι και τι πρέπει να είναι οι ειδήσεις», σημειώνουν ερευνητές του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της Δημοσιογραφίας, του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην νέα έρευνα τους με επίκεντρο τους νέους και τη θέση τους απέναντι στις Ψηφιακές Ειδήσεις και Ενημέρωση.

Σε ένα ολοένα και πιο κατακερματισμένο σύμπαν Κοινωνικών Μέσων – έξι σόσιαλ μίντια διαθέτουν περιεχόμενο με ειδήσεις σε ποσοστό άνω του 10% εβδομαδιαίως, σε σύγκριση με μόλις δύο ΜΚΔ πριν από μια δεκαετία –παρατηρείται ότι οι νέοι τείνουν να χρησιμοποιούν διαφορετικές αλλά και περισσότερες πλατφόρμες.

Η αυξανόμενη όρεξή τους για ηχητικές και οπτικές μορφές συνοδεύεται από την επιθυμία για την οικειότητα και την αυθεντικότητα του περιεχομένου που βασίζεται στην προσωπικότητα.

Οι ηλικίες 18-24 ετών έχουν αγκαλιάσει τις οπτικοακουστικές πλατφόρμες. Τώρα βασίζονται στο TikTok, το Instagram και το YouTube για ειδήσεις, ξεπερνώντας το Facebook, το οποίο ήταν η κυρίαρχη πλατφόρμα πριν από δέκα χρόνια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες βίντεο, οι νέοι δηλώνουν ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε μεμονωμένους δημιουργούς ειδήσεων (51%) παρά σε παραδοσιακούς ειδησεογραφικούς τίτλους (39%), σε αντίθεση με τους 55 ετών και άνω, οι οποίοι δηλώνουν ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα κλασικά μέσα ενημέρωσης.

Γενικότερα, οι νέοι είναι πιο πιθανό να προτιμούν να ακούν ή να παρακολουθούν ειδήσεις στο διαδίκτυο, συγκριτικά με τους ηλικιακά μεγαλύτερους.

Όμως η προτίμηση για ανάγνωση, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη στις περισσότερες αγορές προς το παρόν.

Επίσης, καταναλώνουν περισσότερα podcast από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά τα podcast ειδήσεων, συγκεκριμένα, αποτελούν λιγότερο σημαντικό παράγοντα σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Οι νέοι καταναλώνουν ειδήσεις λιγότερο συχνά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Περίπου τα δύο τρίτα (64%) των ατόμων ηλικίας 18–24 ετών καταναλώνουν ειδήσεις σε καθημερινή βάση, σε σύγκριση με το 87% των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η κατανάλωση ειδήσεων που βασίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγότερο σκόπιμη και πιο τυχαία.

Οι νέοι ενδιαφέρονται επίσης λιγότερο για τις ειδήσεις. Μόνο το ένα τρίτο (35%) των ατόμων ηλικίας 18–24 ετών, σε σύγκριση με το 52% των ατόμων ηλικίας 55+ ετών, δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «πολύ» ή «εξαιρετικά» για τις ειδήσεις το 2025.

Στην έρευνα εξειδικεύονται στάσεις των νέων και ανα φύλο. Επιβεβαιώνεται ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για την πολιτική και ενδιαφέρονται σχετικά περισσότερο για διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Οι άνδρες (18-24 ετών) ενδιαφέρονται συγκριτικά με τις συνομήλικες τους, περισσότερο για την επιστήμη και την τεχνολογία, και οι νέες γυναίκες για τις ειδήσεις σχετικά με την ψυχική υγεία.

Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, οι απόψεις σχετικά με την ποσότητα και την αμεροληψία της ειδησεογραφικής κάλυψης τείνουν να είναι θετικές, αν και οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών είναι ελαφρώς πιο πιθανό να πιστεύουν ότι δεν καλύπτονται αρκετά και ότι η κάλυψη τους δεν είναι διαυγής.

Οι περισσότεροι ανεξαρτήτως ηλικίας τάσσονται υπέρ της ιδέας των αμερόληπτων ειδήσεων, αλλά οι νέοι συχνότερα (32% σε σύγκριση με 19% των 55 ετών και άνω) πιστεύουν ότι «δεν έχει νόημα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία να είναι ουδέτερα σε ορισμένα ζητήματα», όπως η κλιματική αλλαγή ή ο ρατσισμός.

Τα νέα ευρήματα του Ινστιτούτου βασίζονται σε ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες και σύνολα δεδομένων των τελευταίων 12 ετών, ανα τον κόσμο, ιδίως μέσα από την σε εξέλιξη έρευνα του Reuters για τις Ψηφιακές Ειδήσεις από το 2013 έως το 2025.

Παρέλαση τηλεθέασης με «Να μ΄αγαπάς» και την Τρίτη (24/3) και την Τετάρτη (25/3)

Συμμαχία Μαρινάκη – Βαρδινογιάννη – Κυριακού – Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής σήμερα μετά τη χθεσινή αδιαθεσία – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)



