Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Γαλλίας τα… σπάει με Akylas και «Ferto»! (Video)

Τα βλέμματα πάνω της έχει τραβήξει η εκπρόσωπος της Γαλλίας στη φετινή Eurovision, καθώς γίνεται θέμα συζήτησης όχι μόνο για το εντυπωσιακό Regarde και τη δεύτερη θέση που καταλαμβάνει στα στοιχήματα, αλλά για κάθε της κίνηση.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και ήδη συζητιέται έντονα από fans του διαγωνισμού.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται το «Ferto» του Akylas, με τη Monroe να εμφανίζεται να κάνει lip sync στο χαρακτηριστικό σημείο «ferto mou, ferto ferto» ενώ ταυτόχρονα χορεύει το κομμάτι.

Κι όλα αυτά, την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να παίζει έξισου ψηλά στα προγνωστικά έχοντας πια σταθεροποιηθεί -προς το παρόν- στην 4η θέση, με τα τραγούδια όλων των συμμετοχών να έχουν, ήδη, κυκλοφορήσει.

Το εν λόγω βίντεο άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από το όνομά της με τη 17χρονη Monroe να καταφέρνει να μένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

