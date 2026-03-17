Οι αγάπες και οι έρωτες στα σίριαλ του Alpha μάζεψαν το «χαρτί» της τηλεθέασης τη Δευτέρα (16/3)

«Κολλημένοι» στις σειρές prime time του Alpha ήταν οι περισσότεροι τηλεθεατές τη Δευτέρα, όπως φαίνεται από την κατάταξη των προγραμμάτων της ημέρας στα στοιχεία της Nielsen.

Τις περισσότερες «ψήφους» χθες συγκέντρωσε η σειρά «Να μ’αγαπάς» και ακολούθησαν στις επόμενες δύο θέσεις του Top 10 οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος έρωτας».

Τέταρτη σε δημοφιλία ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega και στη μέση της δεκάδας πλασαρίστηκαν η σατιρική «Ράδιο αρβύλα» και η δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel».

Το κοινό του έχει ο «Τροχός ης τύχης», και χάρη σε αυτό ήταν έβδομο σε τηλεπροτιμήσεις χθες, πρώτο όμως σε επίπεδο σταθμού.

Με το «Deal» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο χθεσινό Top 10, ο Alpha από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ επικράτησε στις τηλεπροτιμήσεις.

