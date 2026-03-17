Οι αγάπες και οι έρωτες στα σίριαλ του Alpha μάζεψαν το «χαρτί» της τηλεθέασης τη Δευτέρα (16/3)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Κολλημένοι» στις σειρές prime time του Alpha ήταν οι περισσότεροι τηλεθεατές τη Δευτέρα, όπως φαίνεται από την κατάταξη των προγραμμάτων της ημέρας στα στοιχεία της Nielsen.
Τις περισσότερες «ψήφους» χθες συγκέντρωσε η σειρά «Να μ’αγαπάς» και ακολούθησαν στις επόμενες δύο θέσεις του Top 10 οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος έρωτας».
Τέταρτη σε δημοφιλία ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega και στη μέση της δεκάδας πλασαρίστηκαν η σατιρική «Ράδιο αρβύλα» και η δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel».
Το κοινό του έχει ο «Τροχός ης τύχης», και χάρη σε αυτό ήταν έβδομο σε τηλεπροτιμήσεις χθες, πρώτο όμως σε επίπεδο σταθμού.
Με το «Deal» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο χθεσινό Top 10, ο Alpha από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ επικράτησε στις τηλεπροτιμήσεις.
Διαβάστε επίσης
Netflix: Το ριάλιτι «Win the Mall», αποθέωση του καταναλωτισμού, ετοιμάζει η πλατφόρμα με παρουσίαστρια την ινφλουένσερ Χέιλι Καλίλ
Πύραυλος χτυπάει 200 μέτρα μακριά από τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ στον Λίβανο -Συγκλονιστικό βίντεο
Παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ιραν, αναφέρουν δύο δημοσιογραφικοί θεσμοί
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.