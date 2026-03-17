search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:29
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ιραν, αναφέρουν δύο δημοσιογραφικοί θεσμοί

Στις πρώτες 13 ημέρες  από τότε που άρχισαν Ισραήλ και ΗΠΑ να βομβαρδίζουν το Ιραν η Ελευθερία του Τύπου αποτελεί και πάλι  το πρώτο θύμα του πολέμου. Δύο διεθνείς δημογραφικές οργανώσεις εξέδωσαν ήδη εκθέσεις για τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθεροτυπίας στη Μέση Ανατολή σε αυτό  το διάστημα. 

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων– CPJ- σε αναφορά της μιλά για δημοσοιγράφουν οι οποίοι έπεσαν θύματα συλλήψεις δημοσιογράφων, παρεμβάσεις στο πλαίσιο ρεπορτάζ, για ζημιές σε υποδομές ΜΜΕ που προκάλεσαν αεροπορικές επιδρομές και «σαρωτικούς περιορισμούς» στην κάλυψη γεγονότων και εξελίξεων.

Παράλληλα η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων– IFJ- σε ενημέρωση της σημειώνει τους κλιμακούμενους περιορισμούς στην Ελευθερία του Τύπου και τους κινδύνους για τους πολεμικούς ανταποκριτές.

Ο γενικός γραμματέας της IFJ, Άντονι Μπελάντζερ, δήλωσε: «Οι χώρες μπορεί να έχουν εύλογες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε περιόδους πολέμου, αλλά οι περιορισμοί στο έργο των δημοσιογράφων πρέπει να παραμένουν αυστηρά περιορισμένοι και αναλογικοί. Οι γενικευμένοι περιορισμοί στην δημοσιογραφική κάλυψη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο της αφήγησης και την παρεμπόδιση της ροής αξιόπιστων πληροφοριών, σε μια εποχή που το κοινό έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η CPJ αναφέρει ότι 13 ημέρες από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν:  Δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, έξι δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση, απειλές ή παρενόχληση, οκτώ Μέσα Ενημέρωσης υπέστησαν ζημιές από αεροπορικές επιδρομές, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, τέσσερις  δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ή ανακρίθηκαν, μέτρα λογοκρισίας σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεθνικής διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν και έξι δημοσιογράφοι εμποδίστηκαν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων παραθέτει σε ειδική αναφορά της, καταγραφή  όσων συμβεί σε δημοσιογραφους και ΜΜΕ από τις 28 Φεβρουαρίου λεπτομερώς.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στην δική της αναφορά, παραθέτει γεγονότα απαγορεύσεων και καταστολής και σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα οποία: Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν επιβεβαίωσε τη σύλληψη τριών ατόμων για μετάδοση ή κοινοποίηση πλάνων από περιστατικά επιθέσεων. Στον Λίβανο, η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί στους δημοσιογράφους να κινηματογραφήσουν στο προπύργιό της, την Αλ-Νταχίγια, στη Βηρυτό, όπου έχει σημειωθεί μεγάλο μέρος των βομβαρδισμών.

Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ιραν, η Επιτροπή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης (CMC), έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική δημοσιογραφία, συμβουλεύοντας τους δημοσιογράφους να αποφεύγουν τη δημοσίευση ευαίσθητων στρατιωτικών λεπτομερειών.

Στην περιοχή του ιρανικού Κουρδιστάν, το Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης έχει εκδώσει τις δικές του οδηγίες που περιορίζουν το έργο των Μέσων Ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, προειδοποιώντας  ότι οι παραβιάσεις των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρές νομικές ενέργειες κατά ατόμων ή μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

«Markos by night» και «Εκατομυριούχος-Grand Prize Week» κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής (14,15/3)

Mega και Alpha μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως

«Έσκισε» σε τηλεθέαση και την Παρασκευή (13/3) το «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή – Tα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

