Παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ιραν, αναφέρουν δύο δημοσιογραφικοί θεσμοί

Στις πρώτες 13 ημέρες από τότε που άρχισαν Ισραήλ και ΗΠΑ να βομβαρδίζουν το Ιραν η Ελευθερία του Τύπου αποτελεί και πάλι το πρώτο θύμα του πολέμου. Δύο διεθνείς δημογραφικές οργανώσεις εξέδωσαν ήδη εκθέσεις για τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθεροτυπίας στη Μέση Ανατολή σε αυτό το διάστημα.

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων– CPJ- σε αναφορά της μιλά για δημοσοιγράφουν οι οποίοι έπεσαν θύματα συλλήψεις δημοσιογράφων, παρεμβάσεις στο πλαίσιο ρεπορτάζ, για ζημιές σε υποδομές ΜΜΕ που προκάλεσαν αεροπορικές επιδρομές και «σαρωτικούς περιορισμούς» στην κάλυψη γεγονότων και εξελίξεων.

Παράλληλα η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων– IFJ- σε ενημέρωση της σημειώνει τους κλιμακούμενους περιορισμούς στην Ελευθερία του Τύπου και τους κινδύνους για τους πολεμικούς ανταποκριτές.

Ο γενικός γραμματέας της IFJ, Άντονι Μπελάντζερ, δήλωσε: «Οι χώρες μπορεί να έχουν εύλογες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε περιόδους πολέμου, αλλά οι περιορισμοί στο έργο των δημοσιογράφων πρέπει να παραμένουν αυστηρά περιορισμένοι και αναλογικοί. Οι γενικευμένοι περιορισμοί στην δημοσιογραφική κάλυψη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο της αφήγησης και την παρεμπόδιση της ροής αξιόπιστων πληροφοριών, σε μια εποχή που το κοινό έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η CPJ αναφέρει ότι 13 ημέρες από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν: Δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, έξι δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση, απειλές ή παρενόχληση, οκτώ Μέσα Ενημέρωσης υπέστησαν ζημιές από αεροπορικές επιδρομές, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, τέσσερις δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ή ανακρίθηκαν, μέτρα λογοκρισίας σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεθνικής διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν και έξι δημοσιογράφοι εμποδίστηκαν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων παραθέτει σε ειδική αναφορά της, καταγραφή όσων συμβεί σε δημοσιογραφους και ΜΜΕ από τις 28 Φεβρουαρίου λεπτομερώς.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στην δική της αναφορά, παραθέτει γεγονότα απαγορεύσεων και καταστολής και σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα οποία: Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν επιβεβαίωσε τη σύλληψη τριών ατόμων για μετάδοση ή κοινοποίηση πλάνων από περιστατικά επιθέσεων. Στον Λίβανο, η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί στους δημοσιογράφους να κινηματογραφήσουν στο προπύργιό της, την Αλ-Νταχίγια, στη Βηρυτό, όπου έχει σημειωθεί μεγάλο μέρος των βομβαρδισμών.

Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ιραν, η Επιτροπή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης (CMC), έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική δημοσιογραφία, συμβουλεύοντας τους δημοσιογράφους να αποφεύγουν τη δημοσίευση ευαίσθητων στρατιωτικών λεπτομερειών.

Στην περιοχή του ιρανικού Κουρδιστάν, το Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης έχει εκδώσει τις δικές του οδηγίες που περιορίζουν το έργο των Μέσων Ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, προειδοποιώντας ότι οι παραβιάσεις των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρές νομικές ενέργειες κατά ατόμων ή μέσων ενημέρωσης.

