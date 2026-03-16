ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:41
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2026 21:27

«Markos by night» και «Εκατομυριούχος-Grand Prize Week» κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής (14,15/3)

Η παρθενική εμφάνιση μαγνητοσκοπημένης παράστασης Σεφερλή στο Mega συνδυάστηκε με την κορυφαία θέση στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Δεύτερος στη σειρά πόλος έλξης τηλεθεατών της ημέρας ήταν ο «Τροχός της τύχης», με τον «Εκατομμυριούχο-Grand Prize Week» να συμπληρώνει το Top 3.

Στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen διακρίθηκε η κλασική αισθηματική κωμωδία «Δεσποινίς διευθυντής» και στη μέση της έφθασε το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Αξιοσημείωτο της ημέρας η επανεμφάνιση στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», το οποίο με τον αναπρογραμματισμό του φαίνεται να κάνει comeback στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, συνδυαστικά με τον μικρότερης έντασης ανταγωνισμό, συγκριτικά με τις άλλες ημέρες.

Την Κυριακή πρώτευσε ο «Εκατομμυριούχος» και δεύτερος σε δημοφιλία, αλλά με διαφορά δυναμικότητας από τον πρωτοπόρο, αναδείχθηκε ο «Τροχός της τύχης».

Το κεντρικό δελτίο του Mega αποτέλεσε την τρίτη επιλογή των τηλεθεατών από όλα τα προγράμματα της Κυριακής, με τέταρτη το επαναληπτικό επεισόδιο του «Σόι σου».

Το «Survivor» γνώρισε μεγάλες στιγμές αφού είδε ένα ακόμα επεισόδιο του να πλασάρεται στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, της Κυριακής, αυτή τη φορά στις οποίες πέρασε και η μαγειρική «Kitchen lab» του Άκη Πετρετζίκη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

