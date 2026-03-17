Με φόρα «άνοιξε» την εβδομάδα ο Alpha τη Δευτέρα (16/3) συνεχίζοντας την πρωτοπορία στην τηλεθέαση

Δυναμικά μπήκε στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha τη Δευτέρα, με επίδοση ημέρας ανάλογη με εκείνη που είχε καταφέρει την προηγούμενη Πέμπτη.
Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο κατευθύνθηκε στο Mega. Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΑΝΤ1, με τέταρτη τον ΣΚΑΪ.
Οι τέσσερις σταθμοί ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να έχουν διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.
Το Open εμφάνισε επίδοση κοντά στο 6% και η ΕΡΤ1 με σταθεροποιητική τάση κινήθηκε λίγο πάνω από το 4%, με το ΕΡΤNews να ακολουθεί από κοντινή απόσταση.
