Eurovision 2026: Ο Akylas απαντά στο κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε το videoclip του «Ferto» (Video)

Για το κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε στο κοινό η κυκλοφορία του videoclip για το «Ferto» μίλησε ο Akylas που φέτος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρώτη αντίδραση του κοινού, ενώ αποκάλυψε τα επόμενα βήματα της προώθησης του τραγουδιού.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς τόσες μέρες να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Απ’ το λίγο που είδα τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια που έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω; Εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά, βγήκε τέλειο όλο. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε έντονη προώθηση στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα.

«Έχουμε κάτι ταξιδάκια. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω και τι μπορώ να πω, αλλά θα πέσει καλό promo», είπε, αποκαλύπτοντας ότι στα σχέδια περιλαμβάνονται ταξίδια σε Βρυξέλλες και Όσλο. Έχουν ακουστεί διάφορα. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να ’ναι έκπληξη» τόνισε.

Στο ενδεχόμενο να δούμε τη μητέρα του στη σκηνή είπε: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως αν το πάρουμε».

