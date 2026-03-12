search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 10:08

Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: «Έκλαψα πάρα πολύ – Ήταν κομμάτι της ζωής μου και δάσκαλός μου» (Video)

12.03.2026 10:08
kraounakis–marinos-new

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαρίνου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Φίλοι και συνεργάτες του εξέφρασαν μέσα από αναρτήσεις και δηλώσεις τους την οδύνη για τον χαμό ενός σπουδαίου ανθρώπου και ενός πρωτοπόρου καλλιτέχνη. Μεταξύ αυτών, ο Σταμάτης Κραουνάκης.

«Δεν αντέχεται, αυτό δεν το θέλω, δεν το ‘θελα σήμερα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με τον Μαρίνο η σχέση μας ήταν μία τεράστια, μεγάλη σχέση» είπε χθες συντετριμμένος ο μουσικοσυνθέτης, μιλώντας στο Πρωινό για τον καλό του φίλο, ενώ το απόγευμα της ίδια μέρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, διηγήθηκε στιγμές από την φιλία τους και τη μακρά συνεργασία τους.

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε ιδιαίτερα μοναχικός στη ζωή του, κατάφερνε να μοιράζει πάντα χαρά στους γύρω του.

«Έκλαψα πάρα πολύ το πρωί, αλλά σκέπτομαι ότι ο Γιώργος θα ήθελε σήμερα να γελάμε. Να θυμηθούμε τα αστεία του… Δεν θέλω να πω για τη γενναιοδωρία του. Έζησα πολύ με το Γιώργο, ξέρω σχεδόν τα πάντα… Έμενα στο σπίτι του, έχουμε κάνει ταξίδια μαζί στο εξωτερικό, με πήγε στο Λονδίνο να δω μιούζικαλ για να πάρω ιδέες να του φτιάξω το πρόγραμμα. Ο Γιώργος κοιμόταν 9 το πρωί και εγώ κοιμόμουν… Θέλω να γελάμε σήμερα, γιατί ο Γιώργος αυτό μοίρασε. Μοίρασε χαρά. Ήταν πολύ μόνος του… Όλη του η ζωή ήταν η “Μέδουσα” και το καμαρίνι του» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια διηγήθηκε κάποιες κοινές τους εμπειρίες, τόσο επαγγελματικές, όσο και φιλικές.

«Ο Γιώργος, ήταν το θέμα πώς θα τον κουρντίσεις. Ένας γλύκας, ένα αριστούργημα. Από το σπίτι του πέρασε το θέατρο όλο… Είχαν αποδεχτεί όλοι ότι ήταν ο Γιώργος… Μπορώ να μιλάω για το Γιώργο τρεις εκπομπές. Η χαρά του Γιώργου Μαρίνου ήταν η παρέα, οι φίλοι… Τότε έμενα εγώ στο Φάληρο και κατά τις επτά το απόγευμα που ξύπναγε με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: “Έλα, εμένα ένας μοναχικός άνθρωπος είμαι..”, δεν μπορούσες να αντισταθείς στο Γιώργο. Το πρωί έκλαψα γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Ήταν και δάσκαλός μου…» τόνισε.

«Δεν ήθελε το down καθόλου. Με είχε πάρει κάποια στιγμή όταν ήταν στο ίδρυμα και του λέω “να έρθω”, μου είχε πει “όχι, θα σε παίρνω εγώ…”» πρόσθεσε, ενώ αργότερα επανήλθε με μια ακόμα ανάρτηση για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και στενό του φίλο.

