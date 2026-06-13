search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 08:49
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2026 07:32

Monreale: Άνοιγμα σε νέες αγορές μετά την παρουσία στην κορυφαία έκθεση niche αρωματοποιίας

13.06.2026 07:32
exsense

Την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της επιδιώκει η ελληνική εταιρεία αρωμάτων Monreale, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στην Esxence 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην niche και καλλιτεχνική αρωματοποιία.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους οίκους αρωμάτων, δημιουργούς, διανομείς, αγοραστές και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Για τη Monreale, η συμμετοχή αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, σε μια αγορά όπου τα εξειδικευμένα αρώματα καταγράφουν αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εταιρεία πραγματοποίησε σειρά επιχειρηματικών επαφών με διανομείς και εκπροσώπους της αγοράς καλλυντικών και αρωμάτων, διερευνώντας νέες συνεργασίες σε αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις συλλογές της ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη εκτός Ελλάδας.

Η Esxence θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες δικτύωσης για τον κλάδο της niche αρωματοποιίας. Η συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα εξειδικευμένο κοινό που αναζητά νέες προτάσεις, καινοτόμες συνθέσεις και brands με διακριτή ταυτότητα.

Η αγορά των niche αρωμάτων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε πιο εξειδικευμένες και προσωποποιημένες επιλογές, αναζητώντας προϊόντα που διαφοροποιούνται από τις μαζικές εμπορικές σειρές. Η τάση αυτή έχει δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για μικρότερα και ανεξάρτητα brands, τα οποία επενδύουν στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην αυθεντικότητα και στη δημιουργία ισχυρού αφηγήματος γύρω από τα προϊόντα τους.

Για τη Monreale, η διεθνής παρουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το brand επιχειρεί να τοποθετηθεί σε μια αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η διαφοροποίηση και η ισχυρή ταυτότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία αρωμάτων που απευθύνονται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των συστατικών και στην προσωπική έκφραση μέσω του αρώματος.

Πίσω από το brand βρίσκεται ο επιχειρηματίας Θωμάς Τσαβδαρίδης, ο οποίος εμπνεύστηκε τη δημιουργία του από τον ιστορικό καθεδρικό ναό του Monreale στη Σικελία. Η αισθητική και η ιστορική κληρονομιά του μνημείου αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός brand που επιχειρεί να συνδυάσει την πολυτέλεια, την τέχνη και την αρωματική δημιουργία.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η παρουσία ελληνικών brands σε διεθνείς εκθέσεις όπως η Esxence αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυα διανομής, επενδυτές και συνεργάτες που δύσκολα μπορούν να προσεγγιστούν μέσω των παραδοσιακών καναλιών πωλήσεων. Παράλληλα, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών σε αγορές όπου η προβολή και το brand awareness παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Για τη Monreale, η συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης του διεθνούς αποτυπώματός της. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο αναμένεται να αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μετατροπή του ενδιαφέροντος σε νέες εμπορικές συμφωνίες και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του brand στην παγκόσμια αγορά niche αρωμάτων.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

Β. Καραμούζης: Ενέργεια, τουρισμός και άμυνα στο επίκεντρο της νέας τραπεζικής χρηματοδότησης

CPA Kudos Greece: Πενταετές σχέδιο ανάπτυξης για είσοδο στις κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaia-kok1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλήσεις Τροχαίας: Το… AI θα αξιολογεί τις ενστάσεις των οδηγών για πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση

hormuz_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νέα ανησυχία πριν τη …συμφωνία – Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones

margaris admie
ADVERTORIAL

ΑΔΜΗΕ: Η αύξηση κεφαλαίου του 1 δισ. ευρώ επιταχύνει διασυνδέσεις και νέες επενδύσεις στα δίκτυα

carolina
ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο της Caroline von Rantzau: Η 26χρονη Γερμανίδα κληρονόμος ναυτιλιακής αυτοκρατορίας, οι πυροβολισμοί και το κτήμα στην Αφρική

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media mouse entos
MEDIA

Τα σενάρια για Άκη Παυλόπουλο και… Λίτσα Διαμάντη, οι Κούτρας, Ντσούνος και η… Κατερίνα Λιόλιου, ο Σρόιτερ στους Ρομά, ο Τύπος έχει αξιοπιστία 

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο με την Εφορία - Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

naxos 554- new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιο ελληνικό νησί αναδείχτηκε ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Ευρώπης

ETHELONTRIES_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό: Φεύγουν… τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας στη Λαμία να τις συγκρατήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 08:45
troxaia-kok1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλήσεις Τροχαίας: Το… AI θα αξιολογεί τις ενστάσεις των οδηγών για πρόστιμα, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιση

hormuz_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νέα ανησυχία πριν τη …συμφωνία – Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones

margaris admie
ADVERTORIAL

ΑΔΜΗΕ: Η αύξηση κεφαλαίου του 1 δισ. ευρώ επιταχύνει διασυνδέσεις και νέες επενδύσεις στα δίκτυα

1 / 3