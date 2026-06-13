Monreale: Άνοιγμα σε νέες αγορές μετά την παρουσία στην κορυφαία έκθεση niche αρωματοποιίας

Την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της επιδιώκει η ελληνική εταιρεία αρωμάτων Monreale, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στην Esxence 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην niche και καλλιτεχνική αρωματοποιία.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους οίκους αρωμάτων, δημιουργούς, διανομείς, αγοραστές και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Για τη Monreale, η συμμετοχή αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής εξωστρέφειας που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, σε μια αγορά όπου τα εξειδικευμένα αρώματα καταγράφουν αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εταιρεία πραγματοποίησε σειρά επιχειρηματικών επαφών με διανομείς και εκπροσώπους της αγοράς καλλυντικών και αρωμάτων, διερευνώντας νέες συνεργασίες σε αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις συλλογές της ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη εκτός Ελλάδας.

Η Esxence θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες δικτύωσης για τον κλάδο της niche αρωματοποιίας. Η συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα εξειδικευμένο κοινό που αναζητά νέες προτάσεις, καινοτόμες συνθέσεις και brands με διακριτή ταυτότητα.

Η αγορά των niche αρωμάτων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε πιο εξειδικευμένες και προσωποποιημένες επιλογές, αναζητώντας προϊόντα που διαφοροποιούνται από τις μαζικές εμπορικές σειρές. Η τάση αυτή έχει δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για μικρότερα και ανεξάρτητα brands, τα οποία επενδύουν στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην αυθεντικότητα και στη δημιουργία ισχυρού αφηγήματος γύρω από τα προϊόντα τους.

Για τη Monreale, η διεθνής παρουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το brand επιχειρεί να τοποθετηθεί σε μια αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η διαφοροποίηση και η ισχυρή ταυτότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία αρωμάτων που απευθύνονται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των συστατικών και στην προσωπική έκφραση μέσω του αρώματος.

Πίσω από το brand βρίσκεται ο επιχειρηματίας Θωμάς Τσαβδαρίδης, ο οποίος εμπνεύστηκε τη δημιουργία του από τον ιστορικό καθεδρικό ναό του Monreale στη Σικελία. Η αισθητική και η ιστορική κληρονομιά του μνημείου αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός brand που επιχειρεί να συνδυάσει την πολυτέλεια, την τέχνη και την αρωματική δημιουργία.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η παρουσία ελληνικών brands σε διεθνείς εκθέσεις όπως η Esxence αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυα διανομής, επενδυτές και συνεργάτες που δύσκολα μπορούν να προσεγγιστούν μέσω των παραδοσιακών καναλιών πωλήσεων. Παράλληλα, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών σε αγορές όπου η προβολή και το brand awareness παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Για τη Monreale, η συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης του διεθνούς αποτυπώματός της. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο αναμένεται να αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μετατροπή του ενδιαφέροντος σε νέες εμπορικές συμφωνίες και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του brand στην παγκόσμια αγορά niche αρωμάτων.

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