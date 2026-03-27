ΑΝΤ1: Καταφθάνει Μεγάλη Τετάρτη (8/4) ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Η θρυλική θρησκευτική μίνι σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του 1977 σε σκηνοθεσία του Φράνκο Τζεφιρέλι με τον Ρόμπερτ Πάουελ στον ρόλο της ζωής του, πλαισιωμένος από «τέρατα» της 7ης Τέχνης και του θεάτρου, όπως ο σερ Λορενς Ολιβιε, ο Άντονι Κουίν, η Αν Μπάνκροφτ και η Ολίβια Χάσεϊ, ο σερ Πιτερ Ουστίνοφ, ο Έρνεστ Μποργκνάιν και ο Μάικλ Γιόρκ, ο Κρίστοφερ Πλάμερ, ο σερ Ίαν Μακ Σέιν, ο Ροντ Στάιγκερ, από τη Μεγάλη Τετάρτη θα ενταχθεί στην βραδινή ζώνη προτάσεων του ΑΝΤ1.

Τα τέσσερα επεισόδια της μίνι σειράς θα βγουν στον αερα τη Μ. Τετάρτη στις 21.00, την Μ. Πέμπτη στις 22.00, την Μ. Παρασκευή και το Σάββατο της Ανάστασης στις 21.00.

Τα γυρίσματα της σειράς άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 1975 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 1976 και έγιναν στο Μαρόκο και την Τυνησία. Οι σκηνές των συναγωγών γυρίστηκαν στο νησί Ντζέρμπα, ενώ οι σκηνές της Ιερουσαλήμ τραβήχτηκαν στην πόλη της Τυνησίας Μοναστήρι-το όνομα της πόλης παραμένει ελληνικό μέχρι και σήμερα.

Θεωρείται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης, που αναφέρεται στη Γέννηση, τη Ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

