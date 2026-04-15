15.04.2026 13:40

«Buongiorno» κατά Οικονόμου για μίμηση Κωνσταντοπούλου – «Πιο απαράδεκτος από τη Λατινοπούλου» (Video)

Tα όσα συνέβησαν χθες στον ΣΚΑΪ με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να μιμείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολιάστηκαν στον αέρα του «Buongiorno», με τους συντελεστές της εκπομπής να στρέφουν τα «βέλη» τους κατά του Δημήτρη Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι ο χειρισμός του θέματος εκ μέρους του ήταν -αν μη τι άλλο- κακός.

«Το σκετς ήταν ό,τι πιο άβολο, με πολύ κακό χειρισμό από τον κύριο Οικονόμου. Ήταν πάρα πολύ άβολο και κακόγουστο. Ως ψυχαγωγικοί το λέμε, γιατί πάντα μας κρίνουν οι ενημερωτικοί ως ψυχαγωγικοί αν έχουμε άποψη για τα πολιτικά. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο άβολο από το να κάνεις ως ενημερωτικός κακή ψυχαγωγία» είπε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη, με τη Νάνσυ Νικολαΐδου να χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι όχι μόνο δεν διαφοροποιήθηκε, αλλά συμμετείχε σε ένα σκετς που στόχο είχε τον ευτελισμό μιας άλλης προσωπικότητας.

«Ο κύριος Οικονόμου ήταν περισσότερο απαράδεκτος. Στο συγκεκριμένο, ήταν χειρότερος ο κύριος Οικονόμου από την κυρία Λατινοπούλου. Αυτή η συμμετοχή του και η μη ανάγκη να νιώσει ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί και να τη βάλει στη θέση της… Και αυτός ο εξευτελισμός που επέτρεψε στην προσωπικότητα μιας άλλης γυναίκας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου εν προκειμένω, είναι χυδαιότητα. Ο κύριος Οικονόμου απαντούσε γελώντας, συμμετείχε στο σκετς» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν και οι δύο συνυπεύθυνοι που συμμετείχαν σε αυτό το σκετς. Όλο αυτό έγινε με την ανοχή των οικοδεσποτών, για να μην πούμε με τη συμμετοχή. Δεν ξέρουμε αν το είχαν συνεννοηθεί» πρόσθεσε, από την πλευρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη: «Σπανακόρυζο δεν θα έτρωγα την Κυριακή του Πάσχα, αν και μου αρέσει πολύ…» (video)

Φυλάκιση 2,5 ετών σε δημοσιογράφο στην Τουρκία για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών»

Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι να μην δώσει όπλα στο Ιράν

«ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» – Tριήμερος Κύκλος Masterclass Κεραμικής -Το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Oμάδα Κεραμέων Ίχνη

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

Νομοσχέδιο για ΑΠΕ: Ενστάσεις από την Ένωση για την Αιολική Ενέργεια – Λάθος οι χρόνοι αδειοδότησης, απουσία μέτρων εφαρμογής

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το πλοίο «Blue Star Patmos» – Τι ζητούν για τον αφθώδη πυρετό

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Στον Ευαγγελισμό με διάχυτο εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης - Υποβλήθηκε σε εμβολισμό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Photo/Video)

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

