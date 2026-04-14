Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Ολοκληρώθηκαν στην Ουάσινγκτον, μετά από δύο ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με τη συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, και η Λιβανέζα ομόλογός του, Νάντα Χαμάντε Μοαβάντ συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Το Ισραήλ προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα, με την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, υπό το πρόσχημα της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Marco Rubio is hosting Israeli and Lebanese envoys in Washington for the first direct talks between the two countries in decades.



"The Lebanese people are victims of Iranian aggression, and this needs to stop," said Rubio.



Σφοδροί βομβαρδισμοί στον Λίβανο από το Ισραήλ – Με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ απάντησε η Χεζμπολάχ

H Χεζμπολάχ, που δε συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις , «χαιρέτισε» την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον 13 χωριών του Βορείου Ισραήλ.

Συκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων και πόλεων του Βορρά.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον των πόλεων Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.

Από την πλευρά των Ισραηλινών σημειώθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί σε 35 χωριά στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και καταστροφές.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στο νότιο Λίβανο, ιδίως στην περιοχή της Τύρου και στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές.

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις είναι οι εξής:

– Αναφέρθηκαν αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Χανίν, κοντά στα σύνορα.

– Επίθεση σημειώθηκε τα περίχωρα της Αλ-Αμπασίγια, κοντά στην Τύρο.

– Αναφέρθηκαν αεροπορικές επιδρομές στις περιοχές Ταϊρ Ντέμπα, Ζιμπκίν και Σαραφάντ, κατά μήκος της ακτής του Λιβάνου και σε περιοχές της ενδοχώρας.

Ρούμπιο: Ιστορική ευκαιρία

Νωρίτερα και πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για«ιστορική ευκαιρία» αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε – πριν τις διαπραγματεύσεις – ότι οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα πλήρη αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα πολύπλοκα ζητήματα δεν θα επιλυθούν μέσα στις επόμενες έξι ώρες». Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα αποτελέσει την αρχή για πρόοδο και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω εξελίξεις.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ποζάρει για μια φωτογραφία μαζί με την ομόλογό του από τον Λίβανο, Νάντα Χαμάντε Μοαβάντ, στην αρχή της συνάντησής τους στην Ουάσινγκτον, η οποία αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Δεν έκαναν χειραψία οι πρέσβεις Ισραήλ – Λιβάνου



Αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους The Times of Israel ότι οι δύο πρέσβεις θα έκαναν χειραψία, οι εκπρόσωποι Λιβάνου και Ισραήλ απέφυγαν να το πράξουν πριν εισέλθουν σε μια αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίνταμ, τον Αμερικανό πρέσβη στο Λίβανο Μισέλ Ίσα και τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις πριν τις συνομιλίες τους.

Ο τελευταίος μακροχρόνιος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ ακολούθησε την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο το 1982 και οδήγησε σε μια βραχύβια συμφωνία που αργότερα κατέρρευσε.

Τώρα, καθώς το Ισραήλ έχει εισβάλει και πάλι στο νότιο Λίβανο εν μέσω της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, η συνάντηση διεξήχθη υπό μια παρόμοια πίεση πολέμου.

Οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και τεχνικά βρίσκονται σε πόλεμο από το 1948.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης συνομιλιών με το Ιράν μέσα σε 48 ώρες

Σήκωσαν σημαία… ορθοδοξία ή θάνατος, δύο Έλληνες στην Αγία Σοφία – Συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές (Video)

Σοκ σε κρουαζιέρα στις ΗΠΑ: Ανήλικος κατηγορείται για φρικτό έγκλημα με θύμα τη θετή αδελφή του











