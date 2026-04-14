Σοκ σε κρουαζιέρα στις ΗΠΑ: Ανήλικος κατηγορείται για φρικτό έγκλημα με θύμα τη θετή αδελφή του

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για δολοφονία και βαριά σεξουαλική κακοποίηση της 18χρονης ετεροθαλούς αδελφής του βρίσκεται ένας 16χρονος από τη Φλόριντα, σε μια υπόθεση που σοκάρει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival τον περασμένο Νοέμβριο. Την υπόθεση γνωστοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δίνοντας στη δημοσιότητα κρίσιμες λεπτομέρειες της δικογραφίας.

Ο 16χρονος, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται με τα αρχικά T.H., είχε αρχικά κατηγορηθεί ως ανήλικος στις 2 Φεβρουαρίου. Η υπόθεση, ωστόσο, παρέμενε υπό καθεστώς μυστικότητας μέχρι που η ομοσπονδιακή δικαστής Μπεθ Μπλουμ, έπειτα από αίτημα της εισαγγελίας, αποφάσισε να δικαστεί ως ενήλικος. Από την πλευρά της υπεράσπισης δεν κατατέθηκε ένσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για τις κατηγορίες.

Στην καμπίνα της εντοπίστηκε η σορός της 18χρονης

Η 18χρονη Άννα Κέπνερ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon. Πριν το πλοίο επιστρέψει στη Φλόριντα, η σορός της εντοπίστηκε κρυμμένη κάτω από ένα κρεβάτι μέσα στην καμπίνα που μοιραζόταν με δύο ακόμη εφήβους, μεταξύ των οποίων και ο ετεροθαλής αδελφός της.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η αιτία θανάτου της στις 6 Νοεμβρίου ήταν μηχανική ασφυξία, δηλαδή θάνατος που προκλήθηκε από παρεμπόδιση της αναπνοής λόγω εξωτερικής δύναμης ή αντικειμένου.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Jason Reding Quiñones ανέφερε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος σε αυτή την αδιανόητη απώλεια», προσθέτοντας ότι ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων έχει απαγγείλει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν εντός πλοίου σε διεθνή ύδατα.

Η Κέπνερ ήταν μαθήτρια λυκείου και μέλος της ομάδας cheerleading του Temple Christian School στο Titusville, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Ορλάντο. Στην επιμνημόσυνη τελετή της, η οικογένεια είχε ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να φορέσουν έντονα χρώματα, «προς τιμήν της φωτεινής και όμορφης ψυχής της Άννας».

Οι ομοσπονδιακές διώξεις ανηλίκων αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα. Ο T.H. είχε εμφανιστεί τον Φεβρουάριο στο δικαστήριο του Μαϊάμι φορώντας καπέλο και φούτερ που κάλυπτε το πρόσωπό του, ενώ λόγω ηλικίας πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

Στις 6 Φεβρουαρίου, δικαστική απόφαση όρισε την τοποθέτησή του σε καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενώ διέμενε με τον θείο του. Στη συνέχεια, το μέτρο τροποποιήθηκε ώστε να του επιτραπεί προσωρινά να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του σε επιχείρηση διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η υπόθεση εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και όχι σε πολιτειακό δικαστήριο όπου συνήθως οδηγούνται ανήλικοι κατηγορούμενοι, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

