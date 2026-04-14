Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης συνομιλιών με το Ιράν μέσα σε 48 ώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.

«Πρέπει να μείνετε εκεί, όντως, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να πάμε εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.⁠

Παράλληλα, ο Ασίμ Μουνίρ, αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, εμφανίζεται -σύμφωνα με τον Τραμπ- να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συνομιλίες, με τον ίδιο να τον λέει σχετικά: «Είναι φανταστικός και επομένως είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί».

Αντιφατικά μηνύματα για τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών

Ωστόσο, το κλίμα γύρω από την πιθανή συνάντηση παραμένει συγκεχυμένο. Λίγη ώρα πριν από τις παραπάνω δηλώσεις, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η διαδικασία εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και ότι το Πακιστάν πιθανότατα δεν θα αποτελέσει τον τόπο διεξαγωγής των νέων συνομιλιών.

«Τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά λίγο αργά… Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τη συνάντησή μας στο Πακιστάν. Πιθανότατα θα πάμε σε άλλη τοποθεσία. Έχουμε άλλη τοποθεσία στο μυαλό μας», είχε πει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ερώτηση για το αν εξετάζεται η Τουρκία ως πιθανός τόπος φιλοξενίας των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε αυτό το σενάριο, στρέφοντας το βλέμμα προς την Ευρώπη: «Όχι, κάτι πιο κεντρικό. Η Ευρώπη, ίσως».

Χωρίς τη Χεζμπολάχ οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ στην Ουάσιγκτον: Ιστορική ευκαιρία, λέει ο Ρούμπιο, οι προσδοκίες και τα «αγκαθια»












