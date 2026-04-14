Σήκωσαν σημαία… ορθοδοξία ή θάνατος, δύο Έλληνες στην Αγία Σοφία – Συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές (Video)

Χειροπέδες πέρασαν οι τουκικές αρχές σε δύο Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης άνοιξαν ελληνική σημαία που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους φέρεται να κρατούσαν τη σημαία και να φώναζαν συνθήματα μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα με διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας.



Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, ο οποίος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Ayasofya'da dini ve ideolojik içerikli bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı.

Τότε ένας από τους τουρίστες έβγαλε μια σημαία που είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο πόζαρε με τη σειρά του. Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση από τις κάμερες ασφαλείας και παρενέβη, ενώ ένα άλλο άτομο της ομάδας φαινόταν έτοιμο να κρατήσει την ίδια σημαία.

Αργότερα παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και συνελήφθησαν επίσημα με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.

