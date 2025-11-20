Παρέμβαση Καραμανλή: Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη (Video)

Χαιρετισμό στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, στη σκιά των αντιδράσεων του Πεκίνου για την ενεργοποίηση των ΗΠΑ στα ελληνικά λιμάνια και το σχόλιό τους για τις δηλώσεις της Γκίλφοϊλ για την παραχώρηση του λιμένος Πειραιά στην κινεζική COSCO. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγος του Νατάσα Παζαΐτη.

«Το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές» ανέφερε.

«Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη το 2006 τόνισε πως «την εποχή εκείνη άνοιξε o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών».

«Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον» κατέληξε, .

​Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την πλοιοκτησία. Στα πλάνα διακρίνεται ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu, καθώς και οι εφοπλιστές Παναγιώτης Τσάκος και Γιώργος Προκοπίου.

