Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο ο «Χασάπης» (Live)

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ο «χασάπης» κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης, ζητώντας από τα κόμματα «να αφήσουν ήσυχη την οικογένειά του».

«Με κατηγορείτε καθημερινά και με έχετε ήδη καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε στον αέρα το σπίτι μου. Δεν αντέχω άλλο να χρησιμοποιούμαι για πολιτική αντιπαράθεση. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Ποια είναι η κατηγορία;» ανέφερε, υπενθυμίζοντας πως έχει επανειλημμένα ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει ποτέ δεσμευμένο ΑΦΜ ή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Τόνισε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του λαμβάνουν επί χρόνια μικρές επιδοτήσεις —περίπου 3.000 ευρώ ετησίως ο καθένας— και ότι οι δεσμεύσεις λογαριασμών του από εφορία και ΕΦΚΑ αφορούν παλαιότερη εμπλοκή του σε υπερχρεωμένο συνεταιρισμό.

Ο κ. Στρατάκης περιέγραψε και το πώς βρέθηκε στο στόχαστρο: «Η οικογένειά μου ήταν ήρεμη. Ξαφνικά, εμφανίζομαι ως μέλος “συμμορίας”. Η ψυχολογική πίεση και η οικονομική ζημιά είναι τεράστιες. Θέλω να μάθω τι ακριβώς μου προσάπτεται».

Υπογράμμισε ότι οι επισκέψεις του σε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν «θεσμικές», στο πλαίσιο της ενεργούς δράσης του στο συνεταιριστικό κίνημα.

Ο ίδιος, άμισθος σύμβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2019–2021, είπε πως δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν τη συνεργασία τους, ενώ επιβεβαίωσε τη φιλική και επαγγελματική σχέση του με τον Γιώργο Ξυλούρη.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον ρώτησε ευθέως για ενδεχόμενο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχετε στοχοποιήσει πολιτικά την οικογένειά μου. Δείξτε μου πού αναφέρομαι στη δικογραφία. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Και όταν βγαίνεις στα αθηναϊκά πάνελ…» είπε προς τον Κώστα Μπάρκα, με τον βουλευτή να ζητά πληθυντικό και αναίρεση, κάτι που ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Αναφορικά με την πολιτική του ταυτότητα, δήλωσε «πολιτικά άστεγος». Υπενθύμισε ότι το 2019 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ, ενώ στο παρελθόν ψήφιζε ΠΑΣΟΚ.

«Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Με τον Ανδρέα τελείωσε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη», σημείωσε.

Για το προσωνύμιό του, ο Στρατάκης εξήγησε πως «είναι πιασάρικο και τηλεοπτικό».

«Έχουμε κρεοπωλείο. Στον τόπο μου με ξέρουν ως Ανδρέα. Δεν ξέρω πώς μου κόλλησαν αυτό το όνομα…», είπε χαμογελώντας.

