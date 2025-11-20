Μαζεύει και πάει στο συνέδριο τη «βελόνα» ο Γερουλάνος – Υποβαθμίζει το αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη

Σε μία μάλλον θεαματική αναδίπλωση για την περίφημη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (μιλώντας στον real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου) ο Παύλος Γερουλάνος, εμφανιζόμενος ταυτόχρονα με αμηχανία απέναντι στο αυτοδιοικητικό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, καίτοι αυτό απειλεί για πρώτη την κυριαρχία της ΝΔ.

Ερωτηθείς από τον Αντώνη Δελλατόλα ο κ. Γερουλάνος για το γεγονός ότι στις 24 Νοεμβρίου συμπληρώνονται οι δύο μήνες που είχε θέσει ως χρονικό όριο για να κινηθεί προς τα πάνω η βελόνα των δημοσκοπικών επιδόσεων του ΠΑΣΟΚ, μετακίνησε αυτή τη χρονική προθεσμία και τον πολιτικό στόχο για μετά το συνέδριο – το οποίο αναμένεται την άνοιξη.

«Έχει μπει το νερό στο αυλάκι με το συνέδριο, εκεί θα συζητήσουμε τα πολιτικά θέμα και θα κάνουμε τα ανοίγματα στην κοινωνία ώστε να αρχίσει το ΠΑΣΟΚ να βλέπει καλύτερα νούμερα στις δημοσκοπήσεις» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δείχνοντας μία σαφή υπαναχώρηση από τα όσα είπε τον Σεπτέμβριο, με δεδομένο ότι οι επιδόσεις του Κινήματος στα γκάλοπ δεν παρουσίασαν στο μεταξύ καμία σοβαρή βελτίωση.

Είναι μάλλον ένα μήνυμα πως παρά την κριτική που ασκείται στην ηγεσία για διάφορα θέματα, δεν υπάρχει διάθεση για την παραμικρή αμφισβήτηση σε επιλογές και κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο κ. Γερουλάνος έδειξε αρνητική διάθεση, – διανθισμένη με αμηχανία και αναφορές στο παρελθόν πάντως -, για το μέτωπο που φαίνεται να διαμορφώνουν τελευταία οι προοδευτικές και κεντροαριστερές δυνάμεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης, αμφισβητώντας έμπρακτα και δυναμικά την κυβερνητική παντοκρατορία και την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αν και το μέτωπο αυτό ταρακούνησε τη ΝΔ στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στην Αλεξανδρούπολη, για τον κ. Γερουλάνο έχει σημασία ότι ο… ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση δεν έκανε τις ορθότερες επιλογές στην αυτοδιοίκηση.

«Εγώ και ο κ. Δούκας έχουμε συνεργαστεί με κόμματα της αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ λένε τα ίδια πράγματα».

Στην επισήμανση ότι σημασία έχει το μέλλον και όχι να σκαλίζει κανείς το παρελθόν, είπε ότι για να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι… θα σκαλίσεις.

Στο ερώτημα εάν υπάρχει κάποιος να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Γερουλάνος απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι για να γεννηθεί η ελπίδα χρειάζεται να σοβαρευτούμε σε ορισμένα ζητήματα.

Όσο για ότι ο Σωκράτης Φάμελλος προτείνει ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων και κοινό πρόγραμμα, αντέτεινε ότι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ είναι να εμβαθύνει και να προβάλει το πρόγραμμά του.

Διαβάστε επίσης:

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ «λουφάρει» τον… «Φραπέ», εξευτελίζει την επιτροπή – Στον αέρα οι εργασίες της, στα κάγκελα η αντιπολίτευση

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή με στικάκι και… QR – Στις 13 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια (PDF)