Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή με στικάκι και… QR – Στις 13 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια (PDF)

Σε μορφή QR code – εκτός από το καθιερωμένο, πλέον, στικάκι – κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.
Παραδίδοντας τα ψηφιακά υλικά στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός». Από την πλευρά του, ο Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει στην Επιτροπή σε 4 συνεδριάσεις στις 27 και 28 Νοεμβρίου.
Στην ολομέλεια θα εισαχθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθει στις 17 Δεκεμβρίου με την ψήφιση του. Παραδοσιακά η ονομαστική ψηφοφορία λαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
