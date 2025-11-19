search
19.11.2025 20:24

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη … Λιβύη

19.11.2025 20:24
thanos-plevris

Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στην Αφρική, προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Μάλιστα, όπως επεσήμανε θα δημιουργηθούν κέντρα επιστροφής και σε μη ασφαλείς χώρες, όπως τη Λιβύη, όπου είναι γνωστό ότι οι μετανάστες είναι συστηματικά αντιμέτωποι με βασανιστήρια και εκμετάλλευση.

Φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει ήδη έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες του νέου νόμου, που στέλνει φυλακή δύο χρόνια αιτούντες ασύλου, που έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους και αναζητά τρόπο να ξεφορτωθεί όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να επιτρέψουν στην πατρίδα του. 

«Έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, να υπάρξει κέντρο επιστροφής (return hub ονομάζεται) παράνομων μεταναστών, εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αφρική», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο  Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με αφρικανικές ασφαλείς χώρες. 

«Φαντάσου έναν Αιγύπτιο να τον πας στην Ουγκάντα»

Ο υπουργός έφερε το παράδειγμα των κέντρων επιστροφής μεταναστών που έχει στήσει η η Ιταλία στην Αλβανία κα διευκρίνισε ότι επέλεξαν την Αφρική γιατί εκτίμησαν ότι θα λειτουργήσει ακόμα πιο … αποτρεπτικά. «έχει λόγο η Αφρική. Η Αλβανία είναι Ευρώπη. Να πάρεις κάποιον στην Αλβανία ξέρει ότι μπορεί να τον επιστρέψει στην Ευρώπη. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι εντελώς αποτρεπτικά. Φανταστείτε έναν Αιγύπτιο να ξεκινάει να έρθει στην Ελλάδα και να τον πας στην Ουγκάντα». 

«Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετανάστες», διευκρίνισε ο υπουργός. 

Και εξήγησε ότι θα δημιουργηθούν κέντρα επιστροφής δύο κατηγοριών:  «Η μία αφορά εκεί που επιστρέφουν οι παράνομοι μετανάστες σε κέντρα υπό καθεστώς πλήρους ασφάλειας υπό την έννοια ότι θα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αφρικανικές χώρες θα μπαίνουν αντισταθμιστικά. Η άλλη, αφορά σε χώρες που δεν είναι ασφαλείς, όπως η Λιβύη, προκειμένου να υπάρχουν εκεί κέντρα που θα κρατάνε μετανάστες».

Στην ερώτηση αν αυξήθηκαν οι επιστροφές, όπως ήταν ο στόχος του νέου νόμου, ο υπουργός μάσησε τα λόγια του, λέγοντας ότι «πρέπει να αυξηθούν…».

