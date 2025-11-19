Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτός πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ που έφτασε μέχρι σε απειλές για μηνύσεις – Χάος με τον Λαζαρίδη

Διαστάσεις ανοιχτού πολέμου παίρνει η «μετωπική» σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με τον εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριο Λαζαρίδη, μετά την ένταση που επικράτησε στη κατάθεση του Σταύρου Τζεδάκη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.

Από εκεί ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι «πολεμικών» δηλώσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που έφθασαν μέχρι σε απειλές για μηνύσεις.

Τον νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης πυροδότησε στην εξεταστική επιτροπή η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη κατά του Μακάριου Λαζαρίδη στον οποίο καταλογίζεται φασιστική συμπεριφορά, ενώ ζητείται η απομάκρυνσή του από την επιτροπή.

Οι ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη προς τον κ. Τζεδάκη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη δραστηριότητα του ως κτηνοτρόφος σε συνδυασμό με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχη όξυναν επικίνδυνα τα πνεύματα.

Αρχικά, η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε και η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν ήταν στην αρμοδιότητά του να γνωρίζει τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλώνονταν αλλά και ότι δεν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι δουλειά του να μετρά αιγοπρόβατα, αλλά του ΟΠΕΚΕΠΕ». Όταν ανέφερε πως δεν γνώριζε και πως ενημερώθηκε από δημοσιεύματα ότι κτηνίατροι κάνουν δηλώσεις εθνικού αποθέματος.

Η ένταση συνεχίστηκε με τον γαλάζιο εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη να αναφέρει πως «ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για αγροτικό τομέα δεν κολλάει εργόσιμα σε ανθρώπους που πάνε να τον βοηθήσουν».

Μετά τη διακοπή η η ένταση συνεχίστηκε με την Ευαγγελία Λιακούλη να καταγγέλλει πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και του «έκανε μπούλινγκ» αμέσως μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα. Έκανε μάλιστα, γνωστό πως τι ΠΑΣΟΚ θα διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο της Βουλής.

Κατήγγειλε ακόμη πως ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε λεκτικά και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος παρεμβαίνοντας είπε πως τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στον Σταύρο Τζεδάκη γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του.

«Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης. Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδραση του κ. Λαζαρίδη που προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο εισηγητής της ΝΔ χαρακτήρισε «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική» την ανακοίνωση καλώντας τον Σταύρο Τζεδάκη να απαντήσει εάν του επιτέθηκε σωματικά, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ακόμη πως όσοι εμπλέκονται στο επίμαχο δελτίο Τύπου θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Να αποδείξει πως είμαι φασίστας. Ελπίζω να έρθει η κυρία Στεφανία Μουρελάτου στα δικαστήρια. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», ανέφερε και γνωστοποίησε πως έχει ήδη δώσει εντολή ώστε να γίνει μήνυση στην Στεφανία Μουρελάτου και ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», αντέτεινε η Ευαγγελία Λιακούλη, κάνοντας λόγο για «ανοίκεια» επίθεση στον μάρτυρα. «Τέσσερις βουλευτές τον τράβαγαν να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα», είπε.

Να σημειωθεί πως η αντιπολίτευση κατήγγειλε τον βουλευτή της ΝΔ ότι επιτέθηκε λεκτικά και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος παρεμβαίνοντας είπε πως τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

Λαζαρίδης: Η κα Μουρελάτου θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη

Λίγο αργότερα, ο Μ. Λαζαρίδης με ανάρτησή του τόνισε πως θα κινηθεί νομικά κατά της Στεφ. Μουρελάτου για τους χαρακτηρισμούς περί «φασίστα».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μουρελάτου, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και ολισθαίνει σε δρόμους επικίνδυνους» έγραψε.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του @pasok κυρία @mourelatous, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το Γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου.



Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 19, 2025

Νέα Αριστερά: Ο πρωθυπουργός να επαναφέρει στη θεσμικότητα τον Λαζαρίδη

Η Νέα Αριστερά αντέδρασε επίσης στη συμπεριφορά του Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της αυριανής κατάθεσης των «Φραπέ» και «Χασάπη», τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία, αποκαλώντας τον «εθνική εξαίρεση». Η συμπεριφορά αυτή καταδικάστηκε άμεσα και σφοδρά από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Καλούμε τον πρωθυπουργό να επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα. Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης συναινεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Πηγές ΝΔ: «Στ. Τζεδάκης: Νόμιμη η τεχνική λύση – Η Λιακούλη αδειάζει Ν. Ανδρουλάκη»

«Την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν ”δράκους”, επιτιθέμενοι με οξύτητα στον Μακάριο Λαζαρίδη και κατασκευάζοντας δήθεν επιθέσεις εις βάρος μαρτύρων της Εξεταστικής για να θολώσουν το τοπίο, ήρθε η πιο απρόσμενη παραδοχή: Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Τζεδάκης, ομολόγησε ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Και μάλιστα, αυτό συνέβη σε απάντηση προς τη βουλευτή του ίδιου κόμματος, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ρώτησε αν η διαδικασία ήταν παράνομη -για να λάβει την κυνικά αποστομωτική απάντηση: ”όχι, ήταν νόμιμη”», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, και υπογραμμίζουν: «Άποψη που αποδέχθηκε η κυρία Λιακούλη αδειάζοντας έτσι τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Συμφωνεί άραγε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο στενός φίλος του μάρτυρα Νίκος Ανδρουλάκης με αυτή την απάντηση; Αν ναι, τότε το μόνο επιχείρημα κατά του Μάκη Βορίδη καταρρίπτεται πανηγυρικά και αν όχι, τότε οφείλει να τοποθετηθεί δημοσίως» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Τζεδάκης ισχυρίστηκε ότι ευθύνεται το Υπουργείο για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, όταν είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα ήταν στις περιφέρειες και όλες πλην δύο (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) τα προχώρησαν, μέχρι τελικά επί Κώστα Τσιάρα επέστρεψε η αρμοδιότητα στο Υπουργείο για να προχωρήσουν. Ας αφήσει ο κ. Τζεδάκης τα ψέματα και τις δήθεν κατασκευασμένες απειλές -που τις… διανθίζει το ΠΑΣΟΚ- και ας απαντήσει για τα πραγματικά περιστατικά, όχι για όσα επιχειρεί να εφεύρει».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος.

Και όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.

Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση.

Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος.

Η ανταπάντηση του ΠΑΣΟΚ

Χρειάστηκε μισή ημέρα για να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του εισηγητή της στην εξεταστική επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Χαρακτηρίζουν ψέματα το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης κινήθηκε επιθετικά φωνασκώντας εναντίον του μάρτυρα, όταν διακόπηκε η συνεδρίαση. Άραγε αυτά τους περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που γύρισε άρον άρον στην αίθουσα για να παρέμβει; Δεν διάβασαν στα πρακτικά της συνεδρίασης τι δήλωσαν όσοι βουλευτές παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη; Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;

Το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στη βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή.

Θα το επαναλάβουμε: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική κριτική που τους ασκεί. Θα είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στον κατήφορο της αλαζονείας και της καθεστωτικής τους αντίληψης

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετωπική Λαζαρίδη – Λιακούλη για τη σχέση Ανδρουλάκη – Τζεδάκη

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Η ξεχωριστή αγάπη του Αλέκου Φλαμπουράρη για την Αίγινα, η πολιτική «παρέα της» και η τρέλα για την ΑΕΚ