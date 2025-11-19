search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

19.11.2025 10:46

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

19.11.2025 10:46
alekos_flampouraris_new

Με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη που έφυγε χθες από τη ζωή.

Στην έναρξη της συνεδρίασης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, εξέφρασε τη λύπη όλων των κομμάτων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι βρεθήκαμε μαζί του στα έδρανα θα θυμόμαστε την ήρεμη φύση και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στο κόμμα του», ανέφερε, ζητώντας από το Σώμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

primetime_ukraine
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νυχτιάτικα το «Prime Time» παρουσιάζει αποστολή στην εμπόλεμη Ουκρανία

pao new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Moρφή αρχίζει και παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό – Εντυπωσιακές φωτογραφίες από drone

harvard university new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Αποσύρεται καθηγητής και πρώην πρόεδρος που είχε «ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια» με τον Έπσταϊν

KARANASTASHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης της Πλεύσης: «Επιστρέφω στον πολιτισμό» – Η Έλλη Ρούσου πήρε την έδρα

thessaloniki new
TRAVEL

Financial Times: Η Θεσσαλονίκη κορυφαίος φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

