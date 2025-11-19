Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη που έφυγε χθες από τη ζωή.

Στην έναρξη της συνεδρίασης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, εξέφρασε τη λύπη όλων των κομμάτων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι βρεθήκαμε μαζί του στα έδρανα θα θυμόμαστε την ήρεμη φύση και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στο κόμμα του», ανέφερε, ζητώντας από το Σώμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

