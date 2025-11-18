Η Βουλή αποχαιρέτησε τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη με τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Την απώλεια του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικού μέντορα του Αλέξη Τσίπρα έκανε γνωστή η Ρένα Δούρου. «Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα, ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του, ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία», είπε.

«Πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μία θρησκευτική παραβολή “η φλαιομένη και μη καιομένη βατός”. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή», ανέφερε συγκινημένος ο Θοδωρής Δρίτσας της Νέας Αριστεράς, λέγοντας πως παρά τις διαφωνίες τους, οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ.

Τα συλλυπητήρια του εκ μέρους της κυβέρνησης εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος κάνοντας λόγο για έναν πολύ αξιοπρεπή πολιτικό που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε.

«Θερμά συλλυπητήρια, είναι συγκλονιστική η είδηση του θανάτου του», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ενώ εκ μέρους του προεδρείου τον αποχαιρέτησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

