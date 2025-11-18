Αντίστροφη μέτρηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Κορυφώνεται η αγωνία στα κόμματα της κεντροαριστεράς, εν μέσω αναταράξεων

Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», επομένως την τρέχουσα εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του κινούνται σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης.

Οι μικρές δόσεις από το βιβλίο, στο πλαίσιο της καμπάνιας που τρέχει από τις αρχές του μήνα, θα συνεχιστούν και αυτή την τελευταία εβδομάδα. Αναμένεται να υπάρξει μία τουλάχιστον ακόμη προδημοσίευση πριν την ημέρα της κυκλοφορίας, πιθανότατα και κάποιο νέο βίντεο από την ανάγνωση του βιβλίου για τις ανάγκες του audiobook, και άλλες τέτοιες «μικρές» προωθητικές ενέργειες.

Δέκα μέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, στις 3 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Παλάς και η πρώτη εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, για την οποία ακόμη οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές – όπως ποιοι θα είναι στο πάνελ της παρουσίασης. Το μόνο που είναι γνωστό είναι πως η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή, δεν υπάρχουν προσκλήσεις δηλαδή. Επομένως αναμένεται να δώσει το «παρών» πλήθος κόσμου και βεβαίως πολιτικών προσώπων από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ευρύτερη κεντροαριστερά και την αριστερά. Υπό αυτή την έννοια η εκδήλωση θα είναι μια πρώτη καταγραφή του ενδιαφέροντος και της δήλωσης «διαθεσιμότητας» με το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Στο μεταξύ, κι ενώ η διαφαινόμενη πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερά και την αριστερά, κορυφώνεται και η αγωνία για το βιβλίο.

Για δυο λόγους:

–Για τα όσα καταγράφει εκεί για πρόσωπα και γεγονότα που αφορούν το διάστημα της διακυβέρνησης 2015 -2019 αλλά και το διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη (2019 – 2023).

–Για τη νέα φάση που θα σηματοδοτήσει η κυκλοφορία του βιβλίου, καθώς μέσα και από τις διάφορες εκδηλώσεις παρουσίασης, θα μπει σε κίνηση το όποιο πολιτικό σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να «μετρήσει» τις δυνάμεις του μέσα στην κοινωνία και στη συνέχεια θα λάβει τις αποφάσεις του για το πώς θα κινηθεί, διαδικασία που αναμένεται να ξεδιπλωθεί έως τις αρχές της Άνοιξης πιθανότατα. Σε αυτή τη φάση που αναμένεται οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού να είναι περισσότερο πολιτικές και λιγότερο, «εξομολογητικές» ή προσωπικές, είναι πιθανό να αρχίσει να διαφαίνεται αν το πολιτικό σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, περιλαμβάνει και δυνάμεις ή πρόσωπα από το παρελθόν, δηλαδή από τον «όλο» ΣΥΡΙΖΑ, πόσο σφιχτή θα είναι η «διαλογή», κ.ο.κ.

Όλοι σε αναστάτωση

Προς το παρόν, καταγράφονται αναταράξεις παντού:

· Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε πρώτος τον «κάβο» μετά το σοκ της παραίτησης στις 6 Οκτωβρίου, κληθείς στη συνέχεια να διαχειριστεί την αμήχανη νέα πραγματικότητα με την απόφαση περί σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από το κόμμα για να εκπληρώσει το δικό του σχέδιο.

· Η Νέα Αριστερά παίρνει τώρα τη σκυτάλη, καθώς μοιάζει προ των πυλών της διάσπασης λόγω της στρατηγικής των συμμαχιών που κατά την ηγεσία πρέπει να περιλαμβάνουν και τον Τσίπρα, κάτι που η πλειοψηφία εντός του κόμματος απορρίπτει.

· Στο ΠΑΣΟΚ εντείνονται οι παρεμβάσεις στελεχών που ζητούν συνεργασίες, ενώ αναταραχή προκάλεσε και η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά η οποία μιλώντας εξ ονόματος του κόμματος σημείωσε ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα.

· Και η Πλεύση Ελευθερίας όμως ανησυχεί για την διείσδυση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει ο Αλέξης Τσίπρας στο ακροατήριό της.

Αυτά σε επίπεδο κομμάτων, ενώ οι παράνομες «προδημοσιεύσεις» αποσπασμάτων του βιβλίου από τον εκδότη της εφημερίδας Documento, λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου, μπορεί να αποσύρθηκαν μετά τα ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου Gutenberg, ωστόσο ήδη έχουν προκαλέσει αναταραχή και αναμόχλευση «παθών». Πρόσωπα που μέχρι στιγμής φαίνεται πως «σεντράρει» το βιβλίο, είναι οι Νίκος Παππάς (για τηλεοπτικές άδειες), Παναγιώτης Λαφαζάνης και Νάντια Βαλαβάνη (για επίσκεψη στη Μόσχα) και αναμένεται πως με την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου πολύ τέτοιο υλικό θα έρθει στην επιφάνεια

