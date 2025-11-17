Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ κατηγορεί τον προσωρινό πρόεδρο του οργανισμού, Αθανάσιο Θεοχάρη για «ενορχηστρωμένο χτύπημα κατά του ΚΕΘΕΑ» και καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να πάρει θέση για τις πρωτοφανείς πρακτικές του. Παράλληλα ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ ζητά πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, απόδοση ευθυνών και απόλυτη διαφάνεια, υπερασπιζόμενος τη λειτουργία δημόσιων και δωρεάν προγραμμάτων υψηλής ποιότητας, χωρίς εξευτελιστικές ή βλαπτικές μεθόδους.

Τι έχει συμβεί

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, «μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΑΕ εμφανίζεται, με αποσιωπημένη αυτή του την ιδιότητα, ως πρώην θεραπευμένος σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία καταγγέλλει ότι πριν χρόνια ασκούνταν “απάνθρωπες και εξευτελιστικές πρακτικές” από το ΚΕΘΕΑ, (που συγχωνεύτηκε στον ΕΟΠΑΕ), βγαλμένες από σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Την επομένη ο κ. Θεοχάρης καλείται ως επικεφαλής του ΕΟΠΑΕ, να τοποθετηθεί επί του θέματος στην ίδια εκπομπή: «Εκεί, ο προσωρινός πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ για μία ακόμα φορά στοχοποίησε θεραπευτικές μεθόδους και εργαζόμενους, με ψεύδη και διαστρεβλώσεις της αλήθειας. Το γιατί είναι προφανές: Για να δικαιολογήσει την κατάργηση των ιστορικών και καταξιωμένων φορέων θεραπείας και τη δημιουργία του γραφειοκρατικού και αναποτελεσματικού ΕΟΠΑΕ, αλλά και τις καταστροφικές αποφάσεις που λαμβάνει κατά την προσωρινή του διοίκηση, διαλύοντας τα προγράμματα απεξάρτησης, διακόπτοντας βίαια τις θεραπευτικές σχέσεις και εμπεδώνοντας κλίμα απειλών και εκφοβισμού με συνεχόμενα πειθαρχικά μέτρα, κλήσεις σε γραπτές απολογίες και δυσμενείς μεταθέσεις όσων εργαζόμενων τολμούν να έχουν διαφορετική άποψη».

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Μάιο ο προσωρινός πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ δήλωνε: «Όλες οι θεραπευτικές μονάδες, κοινότητες, προγράμματα και υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια ακριβώς σύνθεση και διεπιστημονική προσέγγιση».

Αναφέρει επίσης, ότι δύο μέρες πριν: «όλη η κοινωνία μιλούσε για το ΚΕΘΕΑ με αφορμή την πρωτιά στον Μαραθώνιο ενός ανθρώπου που νίκησε την εξάρτηση ολοκληρώνοντας το ίδιο θεραπευτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε σαν “φυλακή” στην τηλεοπτική εκπομπή».

Σημειώνουν ότι ο κ. Θεοχάρης θέλει να πείσει την κοινωνία πως οι εργαζόμενοί του πρώην ΚΕΘΕΑ (και νυν του ΕΟΠΑΕ) «είναι ακατάλληλοι για θεραπευτές, πως οι διοικήσεις του, συμπεριλαμβανομένης αυτής που διόρισε η παρούσα κυβέρνηση, συγκάλυπταν κακοποίηση θεραπευόμενων και ότι η επιστημονική κοινότητα που αναγνώριζε διεθνώς το έργο του, είναι συνένοχη σε αντιεπιστημονικές και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Το κυριότερο όλων, ότι τα μέλη, οι απόφοιτοι των θεραπευτικών προγραμμάτων και οι οικογένειές τους πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης».

Άμεση διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, ζητώντας άμεση διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια.

«Όλα στο φως, για την προστασία των ωφελουμένων, των εργαζομένων και της αξιοπιστίας του ΕΟΠΑΕ», αναφέρει ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι βασική του αρχή αποτελεί η λειτουργία δημόσιων και δωρεάν θεραπευτικών προγραμμάτων, που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

«Στο πεδίο των εξαρτήσεων είναι σημαντική η ύπαρξη πλουραλισμού θεραπευτικών προγραμμάτων και προσεγγίσεων, προκειμένου οι ωφελούμενοι να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό που ταιριάζει στις εξατομικευμένες τους ανάγκες. Ωστόσο, όλα τα θεραπευτικά προγράμματα πρέπει να έχουν ως αδιαπραγμάτευτη αρχή τον σεβασμό, και την αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

«Θεραπευτικές» πρακτικές που παραβιάζουν, υποτιμούν και καταπατούν αυτές τις αρχές δεν αποτελούν θεραπεία και δεν έχουν θέση στον ΕΟΠΑΕ. Αντιθέτως, λειτουργούν κακοποιητικά και επιβαρυντικά προς τα άτομα που αναζητούν θεραπεία».

Σημειώνει ότι: «ο πλουραλισμός θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι θεμιτός και απαραίτητος. Η χρήση όμως εξευτελιστικών ή βλαπτικών μεθόδων εις βάρος ωφελουμένων είναι απολύτως απαράδεκτη. Δεν πρέπει συλλήβδην να σπιλώνονται εργαζόμενοι ή θεραπευτικά προγράμματα που έχουν προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία.

Θα πρέπει αυτές οι πρακτικές, αν και εφόσον υφίσταται, να καταγγελθούν από όλες τις πλευρές που έχουν θεσμικό ρόλο στο χώρο των εξαρτήσεων.

Στην κακοποίηση, από όπου και αν προέρχεται, δεν χωρά ούτε το γιατί τώρα, ούτε το πως, ούτε το από ποιόν, ούτε το για ποιον».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ απαιτεί:

Την άμεση και πλήρη διερεύνηση όλων των σχετικών καταγγελιών από την Διοίκηση του Οργανισμού και το Υπουργείο Υγείας ως εποπτεύουσα αρχή

Επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Α.Ε. για τις καταγγελίες και τα πορίσματα της έρευνας όταν αυτά ολοκληρωθούν

Πλήρη διαφάνεια και σαφής καταλογισμός ευθυνών σε όποιον έχει υιοθετήσει τέτοια πρακτική

«Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, απαιτούμε από τη Διοίκηση του Οργανισμού να διακόψει τη διασπορά ανακριβειών και να διασφαλίσει την προστασία της φήμης των εργαζομένων και των θεραπευτικών προγραμμάτων. Αντίθετα, στην περίπτωση που αποδειχθούν αληθινές οι κακοποιητικές συμπεριφορές, απαιτούμε να διερευνηθούν από την ελληνική δικαιοσύνη.» αναφέρει ο σύλλογος.

