«The White Lotus»: Πώς η δημοφιλής σειρά «εκτόξευσε» τα… ψυχοφάρμακα

Το «The White Lotus» είναι μια πολύ δημοφιλής σειρά, με εκατομμύρια fans, φαίνεται όμως ότι η αγάπη του κοινού είχε και σοβαρές… παρενέργειες.

Η τρίτη σεζόν φαίνεται πως οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων για τη λοραζεπάμη, το αγχολυτικό που χρησιμοποιεί η «Victoria Ratliff», μία από τις πρωταγωνίστριες.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο μελέτησαν δεδομένα της Google και διαπίστωσαν ότι οι αναζητήσεις για το φάρμακο, οι οποίες παρέμεναν σταθερές από το 2022 έως τις αρχές του 2025, εκτοξεύτηκαν αμέσως μετά την κυκλοφορία της νέας σεζόν στις 16 Φεβρουαρίου 2025 και παρέμειναν υψηλές για 12 εβδομάδες. Οι αναζητήσεις ήταν σχεδόν διπλάσιες από το αναμενόμενο, με περίπου 1.6 εκατομμύρια επιπλέον αναζητήσεις. Σημαντική αύξηση υπήρξε και στις αναζητήσεις για τρόπους απόκτησης του φαρμάκου, περίπου 64% πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η λοραζεπάμη, γνωστή και ως Ativan, ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και δρα ενισχύοντας την επίδραση του GABA στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τον Guardian, Επιστήμονες που σχολίασαν τα αποτελέσματα εξέφρασαν ανησυχία. Τόνισαν ότι το ενδιαφέρον για την αγορά τέτοιων φαρμάκων μέσω διαδικτύου είναι επικίνδυνο, επειδή η παράνομη παραγωγή βενζοδιαζεπινών βρίσκεται σε άνοδο και τα προϊόντα συχνά είναι νοθευμένα ή έχουν λανθασμένες δοσολογίες. Κάποια μάλιστα έχουν βρεθεί να περιέχουν νιταζένες, συνθετικά οπιοειδή που μπορούν να προκαλέσουν υπερδοσολογία ή θάνατο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σειρά δεν παρουσίασε κρίσιμους κινδύνους, όπως τα σοβαρά συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η απότομη διακοπή της λοραζεπάμης ή οι κίνδυνοι του συνδυασμού της με αλκοόλ. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η άνοδος στη συνταγογράφηση τέτοιων φαρμάκων και η δράση παράνομων διαδικτυακών φαρμακείων αυξάνουν την ανάγκη για προσοχή.

Γίνεται επίσης συζήτηση για το κατά πόσο η βιομηχανία ψυχαγωγίας πρέπει να υιοθετήσει πρακτικές που θα ενημερώνουν το κοινό όταν παρουσιάζονται φάρμακα, αν και κάποιοι ειδικοί φοβούνται ότι οι υπερβολικές προειδοποιήσεις ίσως έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

