Καταρρέουν τα νοσοκομεία της Κρήτης – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη (27/11) στον Άγιο Νικόλαο

Διεκδικώντας την στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται οριακή, με σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και υπηρεσίες, που απειλούν τη λειτουργία του ιδρύματος και φυσικά την ασφάλεια των πολιτών, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Οι συνεχείς αποχωρήσεις του προσωπικού και οι σοβαρές ελλείψεις σε βασικές κλινικές συνθέτουν μια εικόνα διαρκούς υποβάθμισης του θεραπευτηρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

Το αναισθησιολογικό τμήμα αδυνατεί να καλύψει τις εφημερίες για τις μισές ημέρες κάθε μήνα, με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να ακυρώνονται τακτικά χειρουργεία, να αναβάλλονται θεραπείες και να επιδεινώνεται η υγεία των ασθενών.

Το ακτινολογικό τμήμα παρουσιάζει κενά σε εφημερίες.

Η χειρουργική κλινική λειτουργεί με μόλις τρεις ειδικευμένους ιατρούς, αφήνοντας 7–8 εφημερίες ακάλυπτες κάθε μήνα.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπηρετούν μόνο τρεις ιατροί, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες κλίνες να έχουν μειωθεί από έξι σε τέσσερις.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η πίεση είναι διαρκής, ενώ το νοσοκομείο δεν διαθέτει νευρολόγο ή γαστρεντερολόγο.

Ακόμη σε κρίσιμες κλινικές, όπως είναι η ουρολογική, η ΩΡΛ, η ογκολογική και η δερματολογική, υπηρετεί μόνο ένας ιατρός.

Επιπλέον, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν διαθέτει ψυχιατρική κλινική, με αποτέλεσμα ο νομός Λασιθίου να παραμένει ο μοναδικός στην Κρήτη χωρίς τέτοια δομή.

Σοβαρά κενά σε νοσηλευτές- Ίδια εικόνα σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης

Επιπλέον σοβαρά κενά υπάρχουν και στις νοσηλευτικές, διοικητικές, τεχνικές και βοηθητικές υπηρεσίες (εστίαση, καθαριότητα, φύλαξη, πλυντήρια). Οι εργαζόμενοι αδυνατούν να λάβουν τις κανονικές άδειες και τα ρεπό τους, με αποτέλεσμα να τους οφείλονται πάνω από 90 ημέρες ανά άτομο από προηγούμενα έτη.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, και αποδίδονται σε διαχρονική κυβερνητική πολιτική που προωθεί την εμπορευματοποίηση της υγείας και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Η Επιτροπή τονίζει ότι κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κοινή ημέρα δράσης για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας.

Τι ζητούν οι υγειονομικοί της Κρήτης

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στη 1 μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.

Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν την πλήρη στελέχωση όλων των νοσοκομείων της Κρήτης με μόνιμο προσωπικό, την άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με κίνητρα, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την επαναφορά της διοικητικής αυτοτέλειας των νοσοκομείων, τη βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων, την κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλείες.

