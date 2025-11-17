search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 10:49
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 08:59

Καταρρέουν τα νοσοκομεία της Κρήτης – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη (27/11) στον Άγιο Νικόλαο

17.11.2025 08:59
nosokomeia_kriti_new

Διεκδικώντας την στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται οριακή, με σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και υπηρεσίες, που απειλούν τη λειτουργία του ιδρύματος και φυσικά την ασφάλεια των πολιτών, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Οι συνεχείς αποχωρήσεις του προσωπικού και οι σοβαρές ελλείψεις σε βασικές κλινικές συνθέτουν μια εικόνα διαρκούς υποβάθμισης του θεραπευτηρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

  • Το αναισθησιολογικό τμήμα αδυνατεί να καλύψει τις εφημερίες για τις μισές ημέρες κάθε μήνα, με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να ακυρώνονται τακτικά χειρουργεία, να αναβάλλονται θεραπείες και να επιδεινώνεται η υγεία των ασθενών.
  • Το ακτινολογικό τμήμα παρουσιάζει κενά σε εφημερίες.
  • Η χειρουργική κλινική λειτουργεί με μόλις τρεις ειδικευμένους ιατρούς, αφήνοντας 7–8 εφημερίες ακάλυπτες κάθε μήνα.
  • Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπηρετούν μόνο τρεις ιατροί, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες κλίνες να έχουν μειωθεί από έξι σε τέσσερις.
  • Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η πίεση είναι διαρκής, ενώ το νοσοκομείο δεν διαθέτει νευρολόγο ή γαστρεντερολόγο. 
  • Ακόμη σε κρίσιμες κλινικές, όπως είναι η ουρολογική, η ΩΡΛ, η ογκολογική και η δερματολογική, υπηρετεί μόνο ένας ιατρός.
  • Επιπλέον, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν διαθέτει ψυχιατρική κλινική, με αποτέλεσμα ο νομός Λασιθίου να παραμένει ο μοναδικός στην Κρήτη χωρίς τέτοια δομή.

Σοβαρά κενά σε νοσηλευτές- Ίδια εικόνα σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης

Επιπλέον σοβαρά κενά υπάρχουν και στις νοσηλευτικές, διοικητικές, τεχνικές και βοηθητικές υπηρεσίες (εστίαση, καθαριότητα, φύλαξη, πλυντήρια). Οι εργαζόμενοι αδυνατούν να λάβουν τις κανονικές άδειες και τα ρεπό τους, με αποτέλεσμα να τους οφείλονται πάνω από 90 ημέρες ανά άτομο από προηγούμενα έτη.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, και αποδίδονται σε διαχρονική κυβερνητική πολιτική που προωθεί την εμπορευματοποίηση της υγείας και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Η Επιτροπή τονίζει ότι κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κοινή ημέρα δράσης για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας.

Τι ζητούν οι υγειονομικοί της Κρήτης

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στη 1 μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Νικολάου

Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν την πλήρη στελέχωση όλων των νοσοκομείων της Κρήτης με μόνιμο προσωπικό, την άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με κίνητρα, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την επαναφορά της διοικητικής αυτοτέλειας των νοσοκομείων, τη βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων, την κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για φάρμακα, εξετάσεις και νοσηλείες.

Διαβάστε επίσης:

Έμφραγμα: Επίθεμα με μικροβελόνες επιδιορθώνει κατεστραμμένο καρδιακό μυ

ΕΟΔΥ: Ειδικό γραφείο καταπολέμησης των fake news – Στο στόχαστρο το αφήγημα του αντιεμβολιασμού

Γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση φέτος – «Καμπανάκι» ειδικών για έγκαιρο εμβολιασμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristodoulidis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Την Πέμπτη η συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

rania karatzaferi
LIFESTYLE

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό: «Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει – Έχουν γραφτεί τέρατα»

1758024509-2025_08_zeekr7x_2447_v002_fa_srgb
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

mariah-carey-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαράια Κάρεϊ: Στο Billboard Hot 100 νωρίτερα από ποτέ το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You» (Video)

polytexneio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 10:49
xristodoulidis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Την Πέμπτη η συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

rania karatzaferi
LIFESTYLE

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό: «Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει – Έχουν γραφτεί τέρατα»

1758024509-2025_08_zeekr7x_2447_v002_fa_srgb
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει στην Ελλάδα

1 / 3