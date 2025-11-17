Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

Θα μπορούσε μια απλή εξέταση αίματος να μας αποκαλύψει την ηλικία των …κυττάρων μας που ενδεχομένως να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την πραγματική μας ηλικία; Φυσικά και θα μπορούσε λένε τώρα οι επιστήμονες και μάλιστα διαβεβαιώνουν ότι αυτή η εξέταση ήδη υπάρχει και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις προληπτικές εξετάσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα, να δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες από τον θεράπων γιατρό ώστε τα κύτταρα μας να μην γέρνανε γρηγορότερα από εμάς! Με απλά λόγια να μην γερνάμε πριν από την ώρα μας!

Το μυστικό για να «φρενάρουμε» την κυτταρική γήρανση που προκαλεί η φλεγμονή και το χρόνιο στρες, είναι μεταξύ άλλων ο ποιοτικός ύπνος, η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και ένα καθαρό περιβάλλον μακριά από μολυσμένο αέρα και μικροπλαστικά.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιος Π. Χρούσος, κατά την ειδική εκδήλωση με αφορμή την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς.

Τι είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας

Πρόκειται για ένα νέο, πρωτοποριακό φορέα που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα σημείο αναφοράς στον τομέα της υγιούς γήρανσης και της μακροβιότητας.

Το νέο Ινστιτούτο αποτελεί έναν ανεξάρτητο, διεπιστημονικό οργανισμό στρατηγικής σκέψης και εφαρμοσμένης πρακτικής, που ενορχηστρώνει τη συνεργασία της ιατρικής, της βιολογίας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του είναι η παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης, η διαμόρφωση νέων προτύπων πρόληψης, η υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών πρωτοβουλιών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης της υγιούς γήρανσης.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος, τόνισε τον πυρήνα της αποστολής του: «Η μακροζωία δεν είναι μόνο θέμα χρόνου, αλλά ποιότητας ζωής. Το Ινστιτούτο μας φιλοδοξεί να ενώσει την ελληνική σοφία με τη σύγχρονη επιστήμη για ένα μέλλον υγείας, ισορροπίας και ευημερίας για όλους.»

Από την πλευρά της κλινικής πράξης, ο Δρ. Μιχάλης Παπαχαραλάμπους, ειδικός παθολόγος, σημείωσε: «Η συμμετοχή μου στην ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και η διοργάνωση του Forum με επιστήμονες παγκοσμίου κύρους με κάνει υπερήφανο. Η πραγματοποίηση της υγιούς μακροζωίας στην κλινική πράξη αποτελεί πλέον μια απτή πραγματικότητα.»

Τη διεπιστημονική διάσταση της νέας εποχής ανέδειξε η Ευρυδίκη Χατζηανδρέου, επισημαίνοντας: «Η Ιατρική της Υγιούς Γήρανσης εξελίσσεται σε μια πρακτική που προβλέπει ασθένειες, χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη, βιοδείκτες και ψηφιακά δίδυμα μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της υγείας και της λειτουργικότητας. Από το κύτταρο στη λειτουργία, η γήρανση μπορεί να μελετηθεί, να επιβραδυνθεί και, ενδεχομένως, να αντιστραφεί.»

Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις, όπου η μακροζωία δεν θεωρείται πλέον μελλοντική υπόσχεση αλλά κομβική κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο φορέα που συνδέει την επιστήμη με την πολιτική υγείας, την έρευνα με την εφαρμογή και την πρόληψη με την καινοτομία, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, ποιότητας και συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων του, ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 1ου Forum Υγιούς Μακροζωίας, που θα πραγματοποιηθεί αύριοΤρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, opinion leaders, θεσμικών εκπροσώπων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

